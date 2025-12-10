Türkiye ve dünyada en çok görülen rüyalar ortaya çıktı: Google verileri ifşa etti! Ayda 214 bin kişi aynı rüyayı görüyor

Milyarlarca Google arama verisi tarandı dünyanın "bilinçaltı haritası" ortaya çıktı. Küresel çapta yapılan araştırma, coğrafyalar farklı olsa da görülen kâbusların ne kadar benzer olduğunu ortaya koydu. Listede Türkiye ile ilgili veriler ise oldukça dikkat çekici: Öyle ki, dünyada en çok görülen o rüyayı, Brezilya'dan sonra en çok biz araştırıyoruz! İşte ülke ülke en çok görülen rüyalar...
Uyku sağlığı ve düzeni üzerine araştırmalar yapan İngiltere merkezli Brilliant British ekibi, Google arama verilerini mercek altına alarak dünyanın "rüya haritasını" çıkardı. Ülkelerin internette en çok arattığı rüya tabirleri, coğrafyalar değişse de korkuların ve umutların ne kadar benzer olduğunu gözler önüne serdi. İşte ülke ülke en çok görülen ya da Google'da "aranan" rüyalar...
TÜRKİYE'DE EN ÇOK GÖRÜLEN RÜYA
Araştırmanın en çarpıcı sonucu, zehirli sürüngenlerle ilgili oldu. Dünya genelinde en çok merak edilen ve anlamı araştırılan rüya "yılan görmek" olarak kayıtlara geçti.
Türkiye, bu rüyayı en çok araştıran ülkeler listesinde en üst sıralarda yer alıyor.
Verilere göre:
Brezilya: Ayda 352 bin arama ile birinci
Türkiye: Ayda 214 bin arama ile ikinci sırada bulunuyor.
Yılan rüyalarının coğrafi koşullardan bağımsız olması ise dikkat çekici. Zehirli sürüngenlerin yaygın olduğu sıcak ülkelerin yanı sıra; Finlandiya, Rusya ve Ukrayna gibi soğuk iklim ülkelerinde de insanlar en çok rüyalarında yılan görüyor. Bu listeye Afganistan, Kazakistan, İran, İsrail, Portekiz ve Umman da dahil.
DİŞ DÖKÜLMESİ İKİNCİ SIRADA
Yılanların ardından dünya genelinde en çok görülen ikinci rüya ise "dişlerin dökülmesi" oldu.
Özellikle Birleşik Krallık, Kuzey Amerika ve Birleşik Arap Emirlikleri'nde yaşayanlar sabahları sıklıkla "rüyada diş dökülmesi ne anlama gelir?" sorusunu aratıyor.
ABD İstatistikleri: Amerika Birleşik Devletleri'nde her ay yaklaşık 81 bin kişi dişlerinin döküldüğü rüyayı araştırıyor. ABD'de ayrıca "tatile çıkmak", "örümcek görmek" ve "tehlikeli hayvanlarla karşılaşmak" gibi aramalar da üst sıralarda.
HAMİLELİK VE EVLİLİK
Google verileri, bazı ülkelerde ise sosyal konuların rüyalara daha fazla yansıdığını ortaya koydu:
Evlilik: Suudi Arabistan, Irak ve Bahreyn'de en çok aratılan rüya tabiri "evlilik" üzerine oldu.
Hamilelik: Kuveyt, Lübnan ve Danimarka'da ise insanlar en çok "rüyada hamile olduğunu görmeyi" araştırdı.