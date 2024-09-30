Türkiye yaşlı nüfus oranıyla AB ülkelerine göre daha avantajlı konumda

AB'nin en fazla nüfusa sahip üç ülkesindeki yaşlı sayısı da dikkati çekti. Buna göre, Almanya geçen yıl 18,9 milyonla AB'de en fazla yaşlı nüfusa sahip ülke olurken, bu ülkeyi 14,4 milyonla İtalya ve 14,2 milyonla Fransa izledi. Söz konusu üç ülkedeki yaşlı nüfus toplam 47,5 milyonla AB'deki yaşlıların yaklaşık yarısını oluşturdu.