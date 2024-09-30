Türkiye yaşlı nüfus oranıyla AB ülkelerine göre daha avantajlı konumda

Türkiye, geçen yıl yüzde 10,2 ile Avrupa Birliği'ne (AB) üye ülkelerin tamamından daha düşük yaşlı nüfus oranına sahip oldu.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü kapsamında yaptığı derlemeye göre, AB'ye üye ülkelerin nüfusu geçen yıl itibarıyla 448,9 milyonu geçti.
AB'de, yaşlı olarak kabul edilen "65 ve daha yukarı yaştaki nüfus" geçen yıl 96,4 milyonu aştı.
AB'nin en fazla nüfusa sahip üç ülkesindeki yaşlı sayısı da dikkati çekti. Buna göre, Almanya geçen yıl 18,9 milyonla AB'de en fazla yaşlı nüfusa sahip ülke olurken, bu ülkeyi 14,4 milyonla İtalya ve 14,2 milyonla Fransa izledi. Söz konusu üç ülkedeki yaşlı nüfus toplam 47,5 milyonla AB'deki yaşlıların yaklaşık yarısını oluşturdu.
Listede 4'üncü sırada 9,9 milyon yaşlı nüfusla İspanya yer alırken, bu ülkeyi 7,6 milyonla Polonya takip etti.
Bu dönemde Türkiye'deki yaşlı nüfus ise 8,7 milyon oldu.
AB'de her 5 kişiden 1'i yaşlı
Dünyadaki yaşlı nüfusu oranının geçen yıl yüzde 10'a ulaştığı hesaplanırken, AB'de bu oran yüzde 21,5 olarak belirlendi. Buna göre, AB ülkelerinde yaşayan her 5 kişiden 1'i "65 ve daha yukarı yaşta" bulunuyor.
Bu kapsamda, nüfusa göre yaşlı oranı İtalya'da yüzde 24,5 ile zirvede yer alırken, bu ülkeyi yüzde 23,6 ile Finlandiya ve yüzde 23,3 ile Portekiz takip etti.
Yunanistan'da yaşlı nüfus oranı yüzde 23,1 olarak belirlenirken, Hırvatistan ve Almanya'da bu oran yüzde 22,7 oldu.
Türkiye'nin yaşlı nüfus oranı ise geçen yıl yüzde 10,2 ile dünya ortalamasının üstünde yer almasına rağmen, AB ülkelerinin altında kaldı.
İtalya 24,5
Finlandiya 23,6
Portekiz 23,3
Yunanistan 23,1
Hırvatistan 22,7
Almanya 22,7
Bulgaristan 22,3
Letonya 22,2
Fransa 22,0
Slovenya 21,4
Litvanya 21,2
Estonya 20,9
Çekya 20,8
İspanya 20,7
Hollanda 20,7
Danimarka 20,7
İsveç 20,4
Avusturya 20,2
Belçika 20,1
Macaristan 19,7
Malta 19,6
Polonya 18,5
Romanya 18,5
Slovakya 16,9
İrlanda 15,5
Lüksemburg 15,4
Güney Kıbrıs Rum Yönetimi 15,2
AB 21,5
Türkiye 10,2