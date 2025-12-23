Türkiye'de kutupları aratmayan köy: Güneş 12.30'da doğuyor hemen batıyor

Yunt, köylerine güneşin bu aylarda saat 12.30’da doğduğunu 15.30’da da tekrar battığını belirterek, "Her yıl yaklaşık 2 ay boyunca köyümüz bu tarihlerde güneşi sadece 3 saat gibi bir süre görüyor. Ocak ayından sonra güneş sabah 9’da doğmaya başlıyor. Fazla güneş almak için ilkbaharın biran önce gelmesini bekliyoruz" dedi.