Türkiye'nin en çay tiryakisi illeri açıklandı: Karadeniz illeri listede yok! Zirvedeki şehir herkesi şaşırttı

Türkiye, kişi başına çay tüketiminde dünyada ilk sıralarda yer alırken, ülke içindeki dağılım da dikkat çekti. Yapılan son araştırmalar, çay alışkanlıklarının şehirden şehre önemli ölçüde değiştiğini gösterdi. Çayın anavatanı Karadeniz olsa da zirveye yerleşen şehir şaşırttı. İşte en çok çay tüketen 20 il...
Türkiye’de çay, sofraların ve sohbetlerin vazgeçilmez eşlikçisi. Günün her saatinde tüketilen çay, içecek olmanın ötesinde kültürel bir alışkanlık. Peki Türkiye'de en çok çayı hangi il tüketiyor?
Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü (ÇAYKUR), Türkiye'deki çay tüketim alışkanlıklarına dair merakla beklenen listesini açıkladı. Çayın anavatanı Karadeniz olsa da listede yer almadı.
İşte, Türkiye'nin en çay tiryakisi illeri...
20. Kars
19. Şırnak
17. Bingöl
18. Iğdır
15. Erzurum
16. Kilis
13. Elazığ
14. Malatya
9. Van
10. Siirt
7. Ağrı
8. Batman
5. Mardin
6. Bitlis
2. Şanlıurfa
3. Muş
4. Diyarbakır
1. Gaziantep