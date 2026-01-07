Yeni Şafak
Türkiye'nin en çay tiryakisi illeri açıklandı: Karadeniz illeri listede yok! Zirvedeki şehir herkesi şaşırttı

16:207/01/2026, Çarşamba
G: 7/01/2026, Çarşamba
Türkiye, kişi başına çay tüketiminde dünyada ilk sıralarda yer alırken, ülke içindeki dağılım da dikkat çekti. Yapılan son araştırmalar, çay alışkanlıklarının şehirden şehre önemli ölçüde değiştiğini gösterdi. Çayın anavatanı Karadeniz olsa da zirveye yerleşen şehir şaşırttı. İşte en çok çay tüketen 20 il...

Türkiye’de çay, sofraların ve sohbetlerin vazgeçilmez eşlikçisi. Günün her saatinde tüketilen çay, içecek olmanın ötesinde kültürel bir alışkanlık. Peki Türkiye'de en çok çayı hangi il tüketiyor? 

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü (ÇAYKUR), Türkiye'deki çay tüketim alışkanlıklarına dair merakla beklenen listesini açıkladı. Çayın anavatanı Karadeniz olsa da listede yer almadı.

İşte, Türkiye'nin en çay tiryakisi illeri...

20. Kars

19. Şırnak

17. Bingöl

18. Iğdır

15. Erzurum

16. Kilis

13. Elazığ

14. Malatya


9. Van

10. Siirt

7. Ağrı

8. Batman

5. Mardin

6. Bitlis

2. Şanlıurfa

3. Muş

4. Diyarbakır

1. Gaziantep

