Türkiye'nin en gizli yer altı şehri: 'Tarihi bir mucize, turizme açılmalı'

‘BURASI KAPADOKYA’NIN BİR PARÇASI’





Bölgenin, 'Küçük Göreme' olarak adlandırıldığına da dikkat çeken Metin, “Burası zaten Kapadokya'nın minyatür hali olarak biliniyor. Sadece buradan ibaret değil; geniş bir alan mevcut. Camimiz, tarihi bir cami ve insanlar tarafından burası çok merak edilen ve dikkat çeken bir yer. Biz elimizden geldiği kadar burayı tanıtıyoruz fakat yetkililerden burayla ilgilenip turizme açılmasını talep ediyoruz. Elimizden geldiği kadar gezdiriyor, rehberlik yapıyoruz, tanıtıyoruz fakat insanlar daha da ilerisini merak ediyorlar...