Türkiye’nin en kalabalık mahalleleri açıklandı: İstanbul'u bile solladı zirvede sürpriz kent

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından ülke genelinde yapılan nüfus analizleri, dikkat çeken sonuçları ortaya koydu. 32 bini aşkın mahalle arasında öne çıkan yerleşimler, sahip oldukları yüksek nüfusla birçok ilçe ve hatta bazı illeri geride bırakarak listeye damga vurdu. Listenin zirvesinde İstanbul’dan bir mahalle beklenirken, sonuçlarda farklı bir kentin öne çıkması ise şaşırttı.
Türkiye’nin en kalabalık mahalleleri belli oldu. Bazı mahallelerin nüfusu birçok ilçeyi geride bırakırken, listenin zirvesindeki isim ise görenleri şaşırttı. Özellikle büyükşehirlerde artan göç ve yüksek katlı yapılaşma, mahalle nüfuslarını rekor seviyelere taşıdı.
İşte Türkiye'nin nüfus yoğunluğu en yüksek olan 10 mahallesi ve nüfus sayıları...
10. Halkalı Merkez Mahallesi (Küçükçekmece, İstanbul) Nüfus: 80.715
9. Karapürçek Mahallesi (Altındağ, Ankara) Nüfus: 83.053
8. Zafer Mahallesi (Bahçelievler, İstanbul) Nüfus: 86.758
7. Mevlana Mahallesi (Talas, Kayseri) Nüfus: 87.561
6. Zümrütevler Mahallesi (Maltepe, İstanbul) Nüfus: 88.042
5. Fırat Mahallesi (Kayapınar, Diyarbakır) Nüfus: 91.279
4. Atakent Mahallesi (Küçükçekmece, İstanbul) Nüfus: 102.743
3. Kayabaşı Mahallesi (Başakşehir, İstanbul) Nüfus: 108.455
2. Adnan Kahveci Mahallesi (Beylikdüzü, İstanbul) Nüfus: 110.619
Zirve İstanbul değil Diyarbakır oldu
1. Bağcılar Mahallesi (Bağlar, Diyarbakır) – Nüfus: 151.459
Zirvede İstanbul’dan bir ilçe beklenirken listenin ilk sırasında Diyarbakır’ın Bağlar ilçesindeki Bağcılar Mahallesi yer aldı. 151 bin 459 kişilik nüfusuyla dikkat çeken mahalle, birçok ili geride bıraktı.