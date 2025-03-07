Türkiye'nin hava kalitesine anlık takip: 8 ilde 29 istasyon ile izliyorlar

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Samsun'un son zamanlarda yapılan hava kirliliği ölçümlerinde herhangi bir riskle karşı karşıya kalmadığını söyleyen Ocak, "Samsun'da 6 adet hava kalitesi izleme istasyonu var. Bunlar Bafra, Atakum, Canik ve Tekkeköy ilçelerinde bir, İlkadım ilçesinde bulunan bulvar üzerinde ise 2 adet yer istasyonumuz var. İlimizdeki hava kalitesi istasyonlarında yapılan ölçümler değerlendirildiğinde, son zamanlarda hava kalitesinin arttığını söyleyebiliriz."