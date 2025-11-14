Türkiye'nin isim haritası çıkarıldı: İşte en çok kullanılan 20 erkek ve 20 kadın ismi

Türkiye’de isim tercihleri, toplumun kültürel hafızasından dini eğilimlerine, aile bağlarından modern yaşam alışkanlıklarına kadar pek çok dinamiğin etkisiyle şekilleniyor. Her yıl milyonlarca bebeğe verilen isimler yalnızca bir kimlik değil; nesiller boyunca aktarılan değerlerin, inançların ve geleneklerin de güçlü bir yansıması olarak görülüyor. Son yıllarda yapılan kapsamlı nüfus analizleri ise Türkiye’de hem erkek hem de kadın isimlerinde popülerlik sıralamasını ortaya koydu. Peki Türkiye’de en çok hangi isimler tercih ediliyor? İşte milyonların taşıdığı o isimler…

1 /7 İsim tercihleri, bir toplumun kültürel yapısını, değerlerini ve geleneklerini en açık şekilde yansıtan unsurların başında geliyor. Dünyada her yıl milyonlarca bebeğe verilen isimler, sadece birer kimlik değil; aynı zamanda toplumların hafızasını, inançlarını ve yaşam biçimini de geleceğe taşıyan güçlü birer sembol niteliği taşıyor.

2 /7 EN ÇOK KULLANILAN ERKEK İSİMLERİ

Türkiye genelinde erkeklerde en yaygın isim Mehmet oldu. • 1. Mehmet – 1 milyon 285 bin 141 kişi Listenin zirvesindeki Mehmet’i sırasıyla şu isimler izliyor: • 2. Mustafa – 1 milyon 66 bin 554 kişi • 3. Ahmet – 863 bin 817 kişi • 4. Ali – 742 bin 542 kişi • 5. Hüseyin – 577 bin 808 kişi



3 /7 • 6. Hasan – 537 bin 184 kişi • 7. Murat – 529 bin 21 kişi • 8. Yusuf – 524 bin 246 kişi • 9. İbrahim – 508 bin 362 kişi • 10. İsmail – 438 bin 668 kişi • 11. Ömer – 421 bin 876 kişi • 12. Ramazan – 361 bin 829 kişi • 13. Osman – 313 bin 551 kişi • 14. Abdullah – 275 bin 498 kişi • 15. Fatih – 257 bin 075 kişi

4 /7 • 16. Emre – 246 bin 322 kişi • 17. Halil – 229 bin 76 kişi • 18. Süleyman – 221 bin 244 kişi • 19. Hakan – 220 bin 206 kişi • 20. Adem – 202 bin 365 kişi

5 /7 EN ÇOK KULLANILAN KADIN İSİMLERİ

Kadınlarda ise Türkiye’nin en yaygın ismi Fatma oldu. • 1. Fatma – 1 milyon 164 bin 268 kişi Fatma ismini şu isimler takip ediyor: • 2. Ayşe – 915 bin 587 kişi • 3. Emine – 784 bin 176 kişi • 4. Hatice – 714 bin 977 kişi • 5. Zeynep – 704 bin 355 kişi • 6. Elif – 553 bin 984 kişi

6 /7 • 7. Meryem – 319 bin 635 kişi • 8. Merve – 293 bin 302 kişi • 9. Zehra – 268 bin 273 kişi • 10. Esra – 248 bin 215 kişi • 11. Özlem – 234 bin 31 kişi • 12. Büşra – 213 bin 948 kişi • 13. Yasemin – 212 bin 244 kişi • 14. Melek – 197 bin 270 kişi • 15. Hülya – 197 bin 41 kişi