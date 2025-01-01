Uçakta en güvenli koltuk hangisi? Business Class tarihe karışabilir

Her iki kazada da kurtulanların yerleri, önemli bir soruyu gündeme getiriyor: Uçağın arka kısmındaki koltuklar, doğal olarak daha mı güvenli, yoksa bu sadece bir tesadüf mü? Bu soruya cevap ararken, uçakların ön, orta veya arka kısımlarının güvenliği üzerine yapılan tartışmalar da tekrar gündeme geldi.