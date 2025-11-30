Üniversiteyi bıraktı fabrikatör oldu: ABD’den gelen telefonla hayatı değişti

ABD'ye ilk olarak 2022'de ihracat yaptığını belirten Bulut, "Bizim üretip üretemeyeceğimizi sordular. Ben de bir çılgınlık yaptım 'evet' dedim. Çünkü çok yüklü bir adetti, mevcut potansiyelimiz bunu kaldırmayacaktı. Bir numuneyle birlikte fiyat çalışması yaptım. Ardından bir telefon geldi işin onaylandığını söylediler" dedi.





Bulut, satışların çoğalması ve ihracat yapmak için şahıs firmasından limited şirketine geçiş yaptığına değinerek, zamanla çalışan sayısının da 50'ye kadar yükseldiğini söyledi.





İhracata çok önem verdiğini dile getiren Bulut, "2022 ve 2023'teki üretimimizin ihracatı yüzde 90 civarıydı. 2024'te yüzde 60'a kadar geriledik. Şu anda yarı yarıya diyebiliriz" dedi.