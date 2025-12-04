Yeni Şafak
Ünlü şef Serhat Doğramacı'nın pazar günü açılan dükkanı kurşunlandı: Sebebi haraçmış

Ünlü şef Serhat Doğramacı'nın pazar günü açılan dükkanı kurşunlandı: Sebebi haraçmış

08:514/12/2025, Perşembe
G: 4/12/2025, Perşembe
DHA
Masterchef şampiyonu Serhat Doğramacı'nın Beylikdüzü'ndeki yeni açılan hamburgercisi gece saatlerinde silahlı saldırıya uğradı. Doğramacı'nın, saldırıdan önce yurt dışından aranarak haraç istendiği ifade edildi.

İstanbul'un Beylikdüzü ilçesinde Marmara Mahallesi'nde gece geç saatlerde meydana gelen olayda 3 gün önce hizmete açılan hamburgerciye art arda ateş açan saldırganlar hızla uzaklaştı. Mermilerin isabet ettiği iki işyerinde maddi hasar oluşurken, can kaybı veya yaralanma yaşanmadı.



Saldırıdan bir süre önce işletme sahiplerinin yurt dışından bir telefon aldığı ve kendilerinden haraç istendiği iddia edildi. Bu iddia üzerine polis ekipleri saldırının bir tehdit ve şantaj girişiminden kaynaklanmış olabileceği ihtimali üzerinde duruyor.



Kimlikleri henüz belirlenemeyen şüphelilerin yakalanması için incelemeler sürerken, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.



#serhat doğramacı
#şef
#kurşunlanma
