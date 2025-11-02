Vücuda sinsice yayılıyor: Son 5 yılda yüzde 15 arttı, basit öksürükle başlayıp ölüme kadar götürüyor

Prof. Dr. Abdullah Erdoğan, dünya genelinde akciğer kanserinin en sık görülen ve en ölümcül kanser türlerinden biri olduğunu vurgulayarak 2022 yılında küresel ölçekte yaklaşık 2 milyon 480 bin yeni vaka teşhis edildiğini, 1,8 milyon kişinin ise bu hastalık nedeniyle hayatını kaybettiğini belirtti.