Vücuda sinsice yayılıyor: Son 5 yılda yüzde 15 arttı, basit öksürükle başlayıp ölüme kadar götürüyor

Erken dönemde belirti vermeden ilerleyen ve en ölümcül kanser türlerinden biri olan akciğer kanseri, hızla yayılıyor. Hastalığın görülme sıklığı son 5 yılda yüzde 15 arttı. Prof. Dr. Abdullah Erdoğan, "1-30 Kasım Akciğer Kanseri Farkındalık Ayı" kapsamında hastalıkla ilgili bilinmesi gerekenleri anlattı. Basit bir öksürükle başlayan bu hastalık, ilerlediğinde ölüme kadar götürebiliyor. İşte en büyük sebebi...
Prof. Dr. Abdullah Erdoğan, dünya genelinde akciğer kanserinin en sık görülen ve en ölümcül kanser türlerinden biri olduğunu vurgulayarak 2022 yılında küresel ölçekte yaklaşık 2 milyon 480 bin yeni vaka teşhis edildiğini, 1,8 milyon kişinin ise bu hastalık nedeniyle hayatını kaybettiğini belirtti.
Türkiye’de akciğer kanseri, özellikle erkeklerde en sık görülen kanser türü olarak öne çıkıyor.
250 bin yeni kanser vakası bekleniyor
Sağlık Bakanlığı verilerine göre, 2024 yılında yaklaşık 250 bin yeni kanser vakası bekleniyor ve bunların önemli bir kısmı akciğer kanseri. Erkeklerde görülme oranı 56,7/100 bin kişi olup, toplam kanser vakalarının yüzde 20-25’ini oluşturuyor.
Son 5 yılda yüzde 15 arttı
Son 5 yılda vaka sayısında yüzde 10-15 artış gözlendi. Özellikle endüstriyel bölgelerde vaka oranı 3/100 binden 66/100 bine kadar yükseliyor. Sigara, hava kirliliği ve radon gibi çevresel faktörler riski artırıyor. Kadınlarda ise sigara kullanımının artmasıyla vaka sayısı her yıl yüzde 5-7 yükseliyor.
Basit öksürükmüş gibi başlayıp sinsice ilerliyor
Akciğer kanseri genellikle öksürük, nefes darlığı, göğüs ağrısı ve kilo kaybı ile kendini gösteriyor, ancak erken evrede fark edilmesi güç. 50-80 yaş arası, 20 paket-yıl sigara öyküsü olan bireyler için düşük doz bilgisayarlı tomografi (BT) taraması hayati önem taşıyor. Erken tanı konulan hastalarda sağkalım oranı yüzde 60-90’a kadar çıkabiliyor.
Yeni tedavi yöntemleri umut veriyor
Son yıllarda immünoterapi ve hedefe yönelik tedaviler sayesinde sağkalım oranları yüzde 44 oranında artış gösterdi. Erdoğan, farkındalık ve erişilebilir tarama programlarının bu ilerlemelerin sürdürülebilirliği için şart olduğunu belirtti.
Korunmak mümkün
Akciğer kanseri büyük ölçüde önlenebilir bir hastalık. Sigara ve tütün ürünlerini bırakmak, sağlıklı beslenme ve egzersiz, çevresel risklerden korunma, erken tarama programlarına katılma, aile öyküsü takibi ve alkol/obezite kontrolü riski önemli ölçüde azaltıyor.
İşte vaka artışının en büyük sebebi
Sigara içenlerde akciğer kanseri riski içmeyenlere göre 20-25 kat fazla. Bırakmak ise hem kanser hem KOAH, kalp-damar hastalıkları ve diğer ciddi rahatsızlıklara karşı koruyor. Erdoğan, "Bugün atacağınız bir adım hayatınızı kurtarabilir" diyerek sözlerini tamamladı.