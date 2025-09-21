Vücudundan 287 tane taş çıkarıldı doktorlar bile şok oldu: 'Literatürde çok nadir görülen bir olay'

Önce mesaneyi bir görüntüledik, mesane tabanına yaklaşık 2-3 cm’lik bir alandan vajene fistülize olduğunu gördük. Mesaneden vajene geçtiğimiz esnada tüm vajenin taşlarla dolu olduğunu gördük. Tanı amacıyla girdiğimiz ameliyatta her şey de olağan gittiği için tedaviye geçtik. Taşların çıkabileceği kadar bir genişlik sağladık. Daha sonra yaklaşık en büyüğü 2,5 cm boyutlarında olan, irili ufaklı 287 tane taşı ameliyat esnasında çıkarmış olduk. Taşların tekrarlamaması için idrarın göllenmemesi, en azından dışarıya rahatça boşalabilmesi için vajinal rekonstrüksiyonu sağladık. Ameliyatta da herhangi bir problem yaşamadık. Literatürü Erkan Hocam ile birlikte değerlendirmiştik. Primer olarak vajende birikmiş olan bu kadar çok sayıda taşla ilgili bir makale görmedik, rastlamadık" dedi.