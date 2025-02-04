Yeğeni Şirin Gözalıcı ‘Tüm dostlarımıza ve sevenlerine duyurulur’ diyerek paylaştı: Ferdi Tayfur böyle anılacak

"Maddi olarak zaten varlıklı bir insanım..."

Dayım Tuğçe'ye soyadını kullanmasın diye dava açtı diye ben suçlanıyorum. Sanki ben dava açtırmışım gibi bir algı oluşturuldu. Asla böyle bir şey yok. Dayım kendi isteğiyle açtı davayı. Dayımın zaten yasal mirasçısı da değilim. Dayımın parası pulunda gözüm yok. Maddi olarak zaten varlıklı bir insanım...