Yenikapı Mevlevihanesi Sema Mukabelesi'ne ev sahipliği yaptı

23:439/12/2025, Salı
AA
1598'de inşa edilen ve Osmanlı'nın en büyük asitanelerinden biri olarak İstanbul'un manevi hafızasına kazınan Yenikapı Mevlevihanesi, Sema Mukabelesi'ne ev sahipliği yaptı.

Mukabele, İstanbul Meydan Meşkleri Topluluğu tarafından mutasavvıf ve mütefekkir Hazreti Mevlana'nın vuslatının 752. yılı dolayısıyla gerçekleştirildi.



Sema Mukabelesi, postnişin Mehmet Fatih Çıtlak ve sanat yönetmeni Yüce Gümüş tarafından sahneye taşındı.



Mevlevi geleneğini bugüne taşıyan mukabele, izleyicilere hem manevi hem de sanatsal bir deneyim sundu.



