Şubat ayının ilk gününe göre artış gösteren dolar fiyatı merak ediliyor. Dolar, Euro gibi evrensel para birimleriyle ve altın kuruyla ilgilenen yatırımcı ve vatandaşlar, arama motorlarında döviz ve altın kurlarını araştırıyor. Dolar fiyatları bugün kaç lira? 100 dolar kaç TL? Güncel dolar fiyatları ne? İşte 27 Şubat 2025 Perşembe gününe ilişkin döviz kuru fiyatları…

1 /4 Dolar/TL şu an (saat 9:00) 36,4571 seviyesinden ilerliyor. Avro/TL de şu an (saat 9:00) 38,2185 seviyesinden ilerliyor.

2 /4 Dolar bugün ne kadar?

İstanbul serbest piyasada dolar 36,4570 liradan, euro 38,2510 liradan güne başladı. Dün doların satış fiyatı 36,4400 lira, euronun satış fiyatı ise 38,2430 lira olmuştu.



3 /4 100 dolar kaç TL?

27 Şubat 2025 güncel dolar fiyatlarına göre 100 dolar 3.645,70 TL'dir.