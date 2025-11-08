11. YARGI PAKETİ MADDELLERİ SON DAKİKA AÇIKLAMALAR: 11. yargı paketi ne zaman çıkacak, infaz düzenlemesi var mı, Meclis'e ne zaman geliir?

12. YARGI PAKETİNİN TASLAĞI MECLİS GRUBUNA ARZ EDİLDİ!

Bakan Tunç, 12. yargı paketinin ise hukuk davalarıyla ilgili olacağını belirtti:

"41 maddelik 12. Yargı Paketi'nin taslağını Meclis grubumuza arz ettik. Ondan sonra 13 gelecek. Yargı reformu süreklidir, ihtiyaçlar geliştikçe, talepler geldikçe biz mevzuatımızı iyileştirmek noktasında Meclisimize her türlü desteği vermeye devam edeceğiz."

GENEL AF VAR MI?

Tunç, geçtiğimiz aylarda sorulan genel af olup olmayacağına ilişkin soru üzerine şu açıklamayı yapmıştı:

"Af anlamına gelebilecek herhangi bir çalışma söz konusu değil."