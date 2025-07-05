14-15 günlük memur maaş farkı ne zaman yatacak? Temmuz ayı Emekli Sandığı, memur, öğretmen maaş farkı

TÜİK tarafından açıklanan Haziran ayı enflasyon verileriyle birlikte 2025 yılı Temmuz dönemi memur ve emekli maaş zamları belli oldu. Altı aylık enflasyon farkı ve toplu sözleşme zammının birleşmesiyle birlikte memur maaşlarına yüzde 15,57 oranında artış yapılacak. Temmuz ayının ilk günlerinde maaşlarını eski katsayıya göre alan memurların gözü şimdi 14-15 günlük maaş farkı ödemelerinde. Peki, bu farklar ne zaman ödenecek? İşte ödeme takvimine dair son bilgiler...
Memur ve emekliye yapılacak Temmuz zammı netleşti! TÜİK’in açıkladığı Haziran enflasyonuyla birlikte memurlar yüzde 15,57, SSK ve Bağ-Kur emeklileri ise yüzde 16,67 zam alacak. Ancak Temmuz maaşlarını eski katsayıdan alan memurlar şimdi “15 günlük maaş farkı ne zaman ödenecek?” sorusuna yanıt arıyor. Zamlı maaşların takvimi şekillenmeye başlarken, gözler farkların yatırılacağı tarihte. İşte detaylar…
Memurlar İçin Zamlı Maaşlar 15 Temmuz'da Hesapta
Aktif kamu görevlileri ise maaşlarını her zamanki gibi 15 Temmuz tarihinde zamlı haliyle alacak. Merkezi bordro sisteminde yürütülen süreçle birlikte, zamlı maaşlar otomatik olarak işlenecek.
Ancak burada kritik bir detay var: Temmuz'un ilk 14 gününe denk gelen sürenin maaş farkı ayrı bir ödeme olarak verilecek. Bu ödeme için ayrıca bir takvim açıklanması bekleniyor.
İŞTE FARK VE ZAM ORANI
Bugün de Haziran enflasyonu belli oldu. TÜİK, Haziran ayı enflasyonunu yüzde 1.37 olarak açıkladı. Böylece Ocak-Haziran enflasyonu yüzde 16.67 olarak gerçekleşti.
Memurlara ve memur emeklilerine yüzde 10.07 enflasyon farkı oluştu. Yüzde 5'lik Temmuz zammı da bu farkla birlikte yüzde 15.57 seviyesine yükseldi.