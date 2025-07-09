15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü için geri sayım başladı. Resmi tatil olarak kutlanan 15 Temmuz'da toplu taşımanın durumu merak ediliyor. Bu zamana dek resmi tatillerde ücretsiz olan toplu taşıma araçlarının bu sene Salı gününe denk gelen 15 Temmuz'da ücretsiz olup olmadığı araştırılıyor. Peki, 15 Temmuz'da toplu taşıma ücretsiz mi? İşte, detaylar...