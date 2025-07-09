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15 Temmuz'da toplu ulaşım ücretsiz olacak

15 Temmuz'da toplu ulaşım ücretsiz olacak

Tuğba Güner
15:519/07/2025, Çarşamba
Yeni Şafak
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15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle ulaşımın ücretsiz olup olmadığı merak ediliyor. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle bazı metro seferlerinin ücretsiz olması hakkında karar Resmi Gazete’de yayımlandı. Peki, 15 Temmuz’da ulaşım ücretsiz mi? 15 Temmuz’da metrobüs, metro, otobüs, Marmaray, Başkentray, İZBAN ücretsiz mi? 15 Temmuz'da ücretsiz olacak toplu taşıma araçları hangileri?

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü için geri sayım başladı. Resmi tatil olarak kutlanan 15 Temmuz'da toplu taşımanın durumu merak ediliyor. Bu zamana dek resmi tatillerde ücretsiz olan toplu taşıma araçlarının bu sene Salı gününe denk gelen 15 Temmuz'da ücretsiz olup olmadığı araştırılıyor. Peki, 15 Temmuz'da toplu taşıma ücretsiz mi? İşte, detaylar...

15 TEMMUZ RESMİ TATİL Mİ?


15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü resmi tatil olarak uygulanıyor. Bu nedenle 15 Temmuz 2025 Salı günü kamu kurumları ve okullar kapalı olacak.

15 TEMMUZ'DA TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ?


15 Temmuz günü kent içi raylı ulaşım hizmetleri ücretitsiz olacak. Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, Başkentray, Marmaray, İZBAN, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı ve Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy Metro Hattı, yolcularını 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü​​​​​​​ ücretsiz taşıyacak.


15 TEMMUZ'DA OTOBÜS, METROBÜS, VAPUR, TRAMVAY ÜCRETSİZ Mİ?


Yapılan açıklamaya göre; 15 Temmuz'da sadece kent içi raylı ulaşım hizmetleri ücretsiz olacak. Kalan toplu taşıma araçları için herhangi bir açıklama yapılmadı.

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