16.881 TL maaş alan emekliye yeni zam tablosu: SSK, BAĞ-KUR emekli maaşı için zam senaryoları belli oldu

Maaşı 16.881, 17.000, 18.500, 19.000 ve 20.000 TL Olanlar Ne Kadar Alacak?

Emekli maaşları için 4 farklı tabloya göre Ocak 2026’da oluşabilecek rakamlar şu şekilde:

16.881 TL maaş alan emekli → 18.086 TL – 18.663 TL arası

17.000 TL maaş alan emekli → 18.214 TL – 18.923 TL arası

18.500 TL maaş alan emekli → 20.150 TL – 20.905 TL arası

19.000 TL maaş alan emekli → 20.471 TL – 21.365 TL arası

20.000 TL maaş alan emekli → 21.428 TL – 22.600 TL arası

Bu hesaplamalar, Merkez Bankası, OVP ve piyasa beklentilerine göre değişiklik gösterebilir. Kesin oranlar ise 2026 Ocak ayında TÜİK’in açıklayacağı 6 aylık enflasyon verileriyle netleşecek.