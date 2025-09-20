16.881 TL maaş alan emekliye yeni zam tablosu: SSK, BAĞ-KUR emekli maaşı için zam senaryoları belli oldu

Ocak 2026 emekli zammı için geri sayım başladı. Temmuz 2025’te yüzde 16,67 zam alan SSK ve Bağ-Kur emeklileri, yeni yıl artışını öğrenmek için Merkez Bankası, OVP ve Piyasa Katılımcıları Anketi verilerini takip ediyor. Farklı enflasyon senaryolarına göre 16.881 TL, 17.000 TL, 18.500 TL, 19.000 TL ve 20.000 TL maaş alan emeklilerin zamlı maaşları hesaplanıyor.
Emekliler için Ocak 2026 zammı senaryoları belli olmaya başladı. Temmuz 2025’te yüzde 16,67 zamla maaşları artan SSK ve Bağ-Kur emeklileri, yılbaşında yapılacak yeni düzenlemeye odaklandı. Merkez Bankası anketleri ve OVP tahminleri üzerinden yapılan hesaplamalara göre 16.881 TL, 17.000 TL, 18.500 TL, 19.000 TL ve 20.000 TL maaş alanların Ocak zammı sonrası alacakları tutar şimdiden masaya yatırıldı.
Emekli Maaşı Zammı Ocak 2026 İçin Hesaplanıyor
SSK ve Bağkur emeklileri her yıl olduğu gibi maaş zammını 6 aylık enflasyon rakamlarına göre alacak. Temmuz ve Ağustos ayı TÜFE verilerinin açıklanmasıyla birlikte 2 aylık kesinleşmiş oranlar belli oldu. TÜİK verilerine göre;
Temmuz enflasyonu: %2,06
Ağustos enflasyonu: %2,04 (yıllık %32,95)
Böylece emekliye Ocak 2026 için verilecek zam oranında kullanılacak 6 aylık verilerin ilk ikisi kesinleşti.
Temmuz 2025’te Emekliye Yüzde 16,67 Zam Yapıldı
Ocak-Haziran 2025 döneminde ortaya çıkan tabloya göre SSK ve Bağkur emeklilerine %16,67 zam yapılmıştı.
Toplam enflasyon: %16,67
Enflasyon farkı: %10,07
Dönem toplu sözleşme: %5
Kümülatif zam: %15,58
Bu oranla birlikte en düşük emekli aylığı 16.881 TL seviyesine yükselmişti.
Merkez Bankası Enflasyon Tahmini: İki Senaryo
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın 14 Ağustos 2025’te açıkladığı üçüncü enflasyon raporuna göre yıl sonu için tahmin aralığı %25 – %29 oldu.
%25 enflasyon gerçekleşirse: 6 aylık enflasyon farkı %7,14, taban maaş 18.086 TL olacak.
%29 enflasyon gerçekleşirse: 6 aylık enflasyon farkı %10,56, taban maaş 18.663 TL’ye yükselecek.
Orta Vadeli Program (OVP) ve Piyasa Beklentileri
Geçtiğimiz günlerde açıklanan OVP’ye göre yıl sonu enflasyonu %28,5 olacak. Bu durumda emekliler Ocak 2026’da maaşlarına %10,14 zam alacak.
Öte yandan Eylül 2025 Piyasa Katılımcıları Anketi sonucuna göre yıl sonu enflasyonunun %29,86 olacağı öngörülüyor. Bu beklenti gerçekleşirse emekliler %11,3 zam alacak.
Maaşı 16.881, 17.000, 18.500, 19.000 ve 20.000 TL Olanlar Ne Kadar Alacak?
Emekli maaşları için 4 farklı tabloya göre Ocak 2026’da oluşabilecek rakamlar şu şekilde:
16.881 TL maaş alan emekli → 18.086 TL – 18.663 TL arası
17.000 TL maaş alan emekli → 18.214 TL – 18.923 TL arası
18.500 TL maaş alan emekli → 20.150 TL – 20.905 TL arası
19.000 TL maaş alan emekli → 20.471 TL – 21.365 TL arası
20.000 TL maaş alan emekli → 21.428 TL – 22.600 TL arası
Bu hesaplamalar, Merkez Bankası, OVP ve piyasa beklentilerine göre değişiklik gösterebilir. Kesin oranlar ise 2026 Ocak ayında TÜİK’in açıklayacağı 6 aylık enflasyon verileriyle netleşecek.