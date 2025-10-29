1999-2008 olanlara 1800 gün avantajı ile emeklilik şekillendi! 47-58 yaşa 5 yıl erken emeklilik fırsatı doğdu

Bağ-Kur’lu milyonlarca esnaf ve çiftçi için beklenen düzenlemede yeni gelişme yaşanıyor. Hükûmet, sosyal güvenlik sisteminde köklü değişiklikler içeren bir reform hazırlığında. Bu kapsamda Bağ-Kur’luların prim gün sayısında indirim yapılması planlanıyor. Yeni düzenleme, emeklilik süresini kısaltarak erken emeklilik imkânı sunacak.
Sosyal güvenlik sisteminde köklü değişikliklerin habercisi olacak düzenleme için çalışmalar hız kazandı. Bağ-Kur’lu esnaf ve çiftçilerin uzun süredir beklediği prim indirimi, hükûmetin yeni reform paketiyle yeniden gündemde. Düzenlemenin yürürlüğe girmesiyle, birçok Bağ-Kur’lunun emeklilikte avantaj elde etmesi bekleniyor.
HANGİ KURUMDA NE KADAR PRİM GÜNÜ GEREKİYOR?
Emeklilik koşulları, sigortalının bağlı olduğu kuruma göre farklılık gösteriyor.
SSK’da 1999 öncesi emeklilik için 5.000-5.975 prim günü yeterliyken, 1999 sonrasında bu sayı 7.000’e, 2008’den sonra ise kadın ve erkek için 7.200 güne çıkarıldı. Emekli Sandığı kapsamında kadınlar için 7.200 gün (20 yıl), erkekler için 9.000 gün (25 yıl) prim şartı bulunuyor. Bağ-Kur’da ise 1999 öncesi kadınlarda 7.200, erkeklerde 9.000 prim günü aranırken, 1999 sonrasında her iki cinsiyet için de 9.000 gün zorunluluğu uygulanıyordu.
YENİ DÜZENLEME KİMLERİ KAPSAYACAK?
Yeni düzenlemeyle yaklaşık 1 milyon küçük esnaf ve çiftçi erken emeklilik hakkı kazanacak. Basit usulde vergilendirilen ve 10’dan az çalışanı bulunan bakkal, kasap, berber, terzi gibi meslek sahipleri doğrudan kapsama alınacak. Nihai kapsam ise düzenlemenin Resmî Gazete’de yayımlanmasıyla kesinleşecek.
FARKLI KURUMLARDA ÇALIŞANLAR NE YAPACAK?
Birden fazla kurumda sigortalı olanlar için “son 7 yıl” kuralı geçerli olmaya devam edecek. Son 2.520 gün (yaklaşık 7 yıl) içinde hangi kuruma en fazla prim yatırılmışsa, emeklilik işlemleri o kurum üzerinden yapılacak. Bu uygulama özellikle 1 Ekim 2008 sonrası hizmet sürelerinde dikkate alınacak.
PRİM İNDİRİMİYLE 5 YIL KAZANILABİLECEK
Bağ-Kur’lular için 9.000 olan prim günü şartı 7.200’e düşürülüyor. Bu değişiklik, primini tamamlayan ancak yaşını bekleyen sigortalılara yaklaşık 5 yıl erken emeklilik avantajı sağlayacak. Ancak yaş koşulu aynı kalacak.
YAŞ ŞARTI DEĞİŞMİYOR: 58 VE 60 YAŞ SINIRI DEVAM EDİYOR
Prim indirimi yapılmasına rağmen yaş şartında herhangi bir değişiklik öngörülmüyor.
1 Mayıs 2008 sonrası sigortalı olan kadınlar 58, erkekler ise 60 yaşında emekli olabilecek. Bu yaş sınırı, kademeli olarak 65’e kadar çıkabilecek.
EKSİK GÜNÜ OLANLARA İHYA İMKANI
Prim borcu nedeniyle sigortalılığı dondurulan Bağ-Kur’lular için ihya hakkı korunacak. Daha önce silinen hizmet süreleri yeniden yapılandırılarak ödenebilecek. Bu sayede eksik günlerini tamamlayan sigortalılar, emeklilik hakkı elde edebilecek.
EYT’LİLER DE YARARLANACAK MI?
EYT kapsamındaki Bağ-Kur’lular da düzenlemeden yararlanabilecek. 8 Eylül 1999 öncesi sigortalı olanlar için 9.000 yerine 7.200 prim günü şartı geçerli olacak. Bu da EYT’lilere yaklaşık 5 yıl erken emeklilik avantajı sağlayacak.
BAŞVURU SÜRECİ NASIL İŞLEYECEK?
Prim gün sayısının 7.200’e düşürülmesi otomatik olarak uygulanacak. Gerekli prim gününü tamamlayan kişiler, yaş şartını da doldurduklarında SGK’ya başvurarak emeklilik talebinde bulunabilecek. Yaşını dolduran ve primini tamamlayanlar için maaş bağlama süreci doğrudan başlayacak.