1999-2008 olanlara 1800 gün avantajı ile emeklilik şekillendi! 47-58 yaşa 5 yıl erken emeklilik fırsatı doğdu

HANGİ KURUMDA NE KADAR PRİM GÜNÜ GEREKİYOR?

Emeklilik koşulları, sigortalının bağlı olduğu kuruma göre farklılık gösteriyor.

SSK’da 1999 öncesi emeklilik için 5.000-5.975 prim günü yeterliyken, 1999 sonrasında bu sayı 7.000’e, 2008’den sonra ise kadın ve erkek için 7.200 güne çıkarıldı. Emekli Sandığı kapsamında kadınlar için 7.200 gün (20 yıl), erkekler için 9.000 gün (25 yıl) prim şartı bulunuyor. Bağ-Kur’da ise 1999 öncesi kadınlarda 7.200, erkeklerde 9.000 prim günü aranırken, 1999 sonrasında her iki cinsiyet için de 9.000 gün zorunluluğu uygulanıyordu.