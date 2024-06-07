2000 SONRASINA KADEMELİ EMEKLİLİK TABLOSU: 2000-2008 arası sigortalılara kademeli emeklilik gelecek mi, var mı?

2000-2008 arası sigorta girişi olanların emeklilik durumu, torba yasa çalışmaları ve son dakika gelişmeleriyle yakından takip ediliyor. Özellikle geçen yıl EYT’nin yürürlüğe girmesiyle, kademeli emeklilik düzenlemeleri konusunda beklentiler arttı. Yaş beklemeden erken emekli olmayı uman 2000-2008 arası sigorta girişliler, TBMM’den gelecek haberleri dikkatle izliyor. Peki 2000-2008 arası sigortalılara kademeli emeklilik gelecek mi, var mı?
"2000-2008 arası sigortalılara kademeli emeklilik gelecek mi, var mı?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. EYT düzenlemesi sonrası, 2000-2008 arası sigortalılar için kademeli emeklilik beklentileri arttı. Kademeli emeklilik, çalışanların emeklilik yaşını beklemek yerine, belirli şartları karşılayarak daha erken bir tarihte kısmi emeklilik avantajlarından yararlanmalarını sağlıyor. Bu avantajdan yararlanmak isteyenlerin, belirli bir hizmet süresini doldurmuş ve belirli yaş kriterlerini karşılamış olmaları gerekiyor.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, staj sigortası ve kademeli emeklilik hakkında AK Parti MYK'sı sonrası basın mensuplarının sorusunu yanıtladı.
Bakan Işıkhan, "Staj sigortası ve kademeli emeklilikle ilgili bir çalışmamız yok" dedi.
KADEMELİ EMEKLİLİK NASIL OLACAK?
EYT düzenlemesi sonrasında 5 milyonu aşkın 8 Eylül 1999 ve öncesi sigortalı emekli oldu. Prim gününü dolduramayanlar ise borçlanma formülü ile emeklilik hakkı kazandı.
2000 sonrası kademeli emeklilik tablosunda; SGK başlangıç yılına göre emeklilik yaş şartı ve pirim günü şartı güncellendi.
Buna göre; Sigorta başlangıç tarihleri 1999 sonrası olanlar için ise Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yapılan çalışma kapsamında Kademeli emeklilik sisteminin onaylanması halinde 2000 ve 2008 arası sigorta girişi olanlar, istenen koşulları sağladıkları taktirde emekli olabilecekler.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından hazırlanan çalışma kapsamında, 2000 ve 2008 arası sigortalı olanlar için kademeli emeklilik sistemi uygulanacak.
Kademli emeklilikte SSK'lı çalışanlar belirli yaşa ve prim sayısına ulaştıktan sonra emekli olabilecekler. Bu sistemde, sigortalı olmak için gerekli prim gün sayısı ve yaş şartı, sigortalının çalışma süresine göre şekillenecek.
Örneğin,
2000 yılında sigortalı olan bir kadın, 20 yıl sigortalılık süresi ve 58 yaş şartını sağladığı takdirde emekli olabilecek.
2008 yılında sigortalı olan bir erkek, 25 yıl sigortalılık süresi ve 63 yaş şartını sağladığı takdirde emekli olabilecek.