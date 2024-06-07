2000 SONRASINA KADEMELİ EMEKLİLİK TABLOSU: 2000-2008 arası sigortalılara kademeli emeklilik gelecek mi, var mı?

"2000-2008 arası sigortalılara kademeli emeklilik gelecek mi, var mı?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. EYT düzenlemesi sonrası, 2000-2008 arası sigortalılar için kademeli emeklilik beklentileri arttı. Kademeli emeklilik, çalışanların emeklilik yaşını beklemek yerine, belirli şartları karşılayarak daha erken bir tarihte kısmi emeklilik avantajlarından yararlanmalarını sağlıyor. Bu avantajdan yararlanmak isteyenlerin, belirli bir hizmet süresini doldurmuş ve belirli yaş kriterlerini karşılamış olmaları gerekiyor.