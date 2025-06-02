2024'te en çok göç alan ülkeler listelendi: Türkiye'nin yeri dikkat çekti

Türkiye, barındırdığı göçmen sayısıyla dünyada öne çıkan ülkelerden biri oldu. Bölgesel krizler ve ekonomik nedenlerle Türkiye’ye yönelen göç dalgası, ülkeyi küresel göç rotasında stratejik bir noktaya taşıdı. Kafkasya coğrafyasında ise Azerbaycan, göç alan ülkeler arasında öne çıkan bir diğer ülke olarak raporda yer aldı.