2024'te en çok göç alan ülkeler listelendi: Türkiye'nin yeri dikkat çekti

Birleşmiş Milletler’in yayımladığı 2024 Göç Raporu, dünya genelindeki göç hareketliliğinin boyutlarını bir kez daha gözler önüne serdi. Milyonlarca insan yaşadıkları ülkeyi geride bırakırken, bazı ülkeler göçmen yoğunluğuyla dikkat çekici bir artış yaşadı. Peki Türkiye göç raporunda kaçıncı sırada yer aldı? İşte en fazla göç alan ülkeler.
Türkiye, barındırdığı göçmen sayısıyla dünyada öne çıkan ülkelerden biri oldu. Bölgesel krizler ve ekonomik nedenlerle Türkiye’ye yönelen göç dalgası, ülkeyi küresel göç rotasında stratejik bir noktaya taşıdı. Kafkasya coğrafyasında ise Azerbaycan, göç alan ülkeler arasında öne çıkan bir diğer ülke olarak raporda yer aldı.
Amerika’dan Orta Doğu’ya, Avrupa’dan Asya’ya uzanan listede birçok ülke milyonlarca göçmene ev sahipliği yapıyor. Küresel göçmen sayısı ise 281 milyonu aşarak, dünya nüfusunun yüzde 3,6’sına ulaşmış durumda.
İŞTE DÜNYADA EN ÇOK GÖÇ ALAN ÜLKELER (2024)
15- Azerbaycan – 1,3 milyon
14- Hindistan – 4,6 milyon
13- Ukrayna – 5,2 milyon
12- İtalya – 5,7 milyon
11- Türkiye – 6,1 milyon
10- İspanya – 6,8 milyon
9- Avustralya – 7,9 milyon
8- Kanada – 8,3 milyon
7- Fransa – 8,5 milyon
6- Birleşik Arap Emirlikleri – 8,7 milyon
5- Birleşik Krallık – 9,5 milyon
4- Rusya – 11,6 milyon
3- Suudi Arabistan – 13,5 milyon
2- Almanya – 16,5 milyon
1- ABD – 50,6 milyon