2025 Aile Destek ödemesi devam ediyor mu? Aile Destek ödemeleri ne kadar sürecek, bu yıl da verilecek mi?

Dar gelirli hanelere her ay düzenli nakit desteği sağlayan Aile Destek Programı ile ilgili gelişmeler yakından takip ediliyor. 2022 yılında başlatılan ve sosyal yardımlarda önemli bir yer edinen programın 2025 yılında da sürüp sürmeyeceği merak konusu oldu. Bakanlık henüz resmi bir uzatma duyurusu yapmazken, destek ödemelerinin devam etmesini bekleyen vatandaşlar nisan ayı takvimine kilitlenmiş durumda. Aile Destek Paketi’nin akıbetine ilişkin yapılacak yeni açıklamalar, programdan faydalanan milyonlarca kişi için belirleyici olacak.