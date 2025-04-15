2025 Aile Destek ödemesi devam ediyor mu? Aile Destek ödemeleri ne kadar sürecek, bu yıl da verilecek mi?

İhtiyaç sahibi hanelere düzenli nakit destek sağlayan Aile Destek Programı’nda nisan ayı ödemeleri ve programın geleceği merakla bekleniyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yürütülen uygulamanın sona erip ermediği ya da süresinin uzatılıp uzatılmadığı konusunda henüz net bir açıklama yapılmazken, hak sahipleri ödeme takvimiyle ilgili gelişmeleri yakından izliyor. Sosyal yardım programından faydalanan on binlerce vatandaş, nisan ödemelerinin hesaplara geçip geçmeyeceği sorusuna yanıt arıyor. İşte Aile Destek ödemelerinde son duruma dair güncel bilgiler...
Dar gelirli hanelere her ay düzenli nakit desteği sağlayan Aile Destek Programı ile ilgili gelişmeler yakından takip ediliyor. 2022 yılında başlatılan ve sosyal yardımlarda önemli bir yer edinen programın 2025 yılında da sürüp sürmeyeceği merak konusu oldu. Bakanlık henüz resmi bir uzatma duyurusu yapmazken, destek ödemelerinin devam etmesini bekleyen vatandaşlar nisan ayı takvimine kilitlenmiş durumda. Aile Destek Paketi’nin akıbetine ilişkin yapılacak yeni açıklamalar, programdan faydalanan milyonlarca kişi için belirleyici olacak.
AİLE DESTEK PROGRAMI UZATILACAK MI?
2025 yılına girilmesiyle birlikte, Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada Aile Destek Programı'nın süresinin dolduğu ve yeni bir uzatma kararı alınmadığı belirtildi.
AİLE DESTEK PAKETİ ÖDEMESİ BİTTİ Mİ?
Hazine ve Maliye Bakanlığı, Aile Destek Programı'nın süreli olması nedeniyle Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in imzasına gerek olmadan otomatik sonlandığını bildirdi.
Yapılan açıklamada; "Program süreli olduğu için Bakan imzasına gerek olmadan otomatik olarak sonlanmıştır. Kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi adına aşağıdaki açıklamanın yapılması zaruri hale gelmiştir.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yürütülen Türkiye Aile Destek Programı, 2022 yılı Haziran ayında geçici süreli olarak başlatılan ve öngörülen sürede doğal olarak sona eren bir programdır. Hazine ve Maliye Bakanımızın programın sonlandırılmasına yönelik herhangi bir talimatı bulunmamaktadır. Bu çerçevede basında yer alan haberler gerçeği yansıtmamaktadır.