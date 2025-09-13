2025 ek tercih ne zaman, hangi tarihlerde başlıyor? ÖSYM YKS ek tercih kılavuzu yayımlandı mı?

2025 YKS ek tercihlerinde heyecan dorukta. Merkezi yerleştirmede herhangi bir programa yerleşemeyen adaylar için ek yerleştirme süreci kapıda. Öğrenciler, ÖSYM’den gelecek açıklamaları ve ek yerleştirme kılavuzunu merakla bekliyor. Boş kontenjanlar ve taban puanlar hakkında henüz resmi açıklama yapılmazken, adaylar en doğru bilgilere ulaşmak için gözlerini ÖSYM’nin duyurularına çevirdi.

YKS EK TERCİHLER İÇİN NEFESLER TUTULDU YKS tercih süreci 25 Ağustos günü, yerleştirme sonuçlarının açıklanması ile son buldu. 1-13 Ağustos tarihlerinde tercih yapan ancak bir programa yerleşemeyen adaylar için ise ek tercih dönemi başlatılıyor.

2024 YKS tercihleri 25 Temmuz - 2 Ağustos günleri arasında alınmış, sonuçlar ise 13 Ağustos'ta ilan edilmişti. Ek tercihler de 6-11 Eylül tarihleri arasında ÖSYM'den duyurulmuştu. Bu tarihler dikkate alındığında ek yerleştirme sürecinin 15-19 Eylül haftasından önce veya o hafta içinde duyurulması ön görülüyor.

EK YERLEŞTİRME ÜCRETİNİ YATIRMAYANIN İŞLEMİ ALINMAYACAK YKS ek tercihler için adayların, tercih süreci içerisinde kılavuzda belirtilecek ücreti yine belirtilen banka hesaplarına yatırmaları gerekiyor. Önceki sene ek yerleştirme ücreti 80 TL idi.