2025 yılında Türk Silahlı Kuvvetleri TSK bünyesinde eğitim almak isteyen adaylar sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından MSÜ sınavına kaç kişi girdiğini araştırmaya başladı. Kara, Deniz, Hava Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları'na yerleşme hedefi olan adaylar ise arama motorlarında "2025 MSÜ sınavına kaç kişi girdi, başvuru sayısı kaç?" sorularına yanıt arıyor. Peki, MSÜ kaç kişi girdi? MSÜ kaç kişi kazandı? 2025 MSÜ sınavına kaç kişi katıldı? İşte detaylar...
MSÜ başvuru ve sınava giren kişi sayısı bilgilerine erişerek aldıkları puan ve sıralamaya anlam kazandıracak olan öğrenciler, internet üzerinden detayları sorgulamaya devam ediyor. Peki, MSÜ 2025 kaç kişi başvurdu? İşte, MSÜ 2025 sınava kaç kişi girdi sorusunun cevabına yönelik ÖSYM verisi
2025 MSÜ SINAVINA KAÇ KİŞİ BAŞVURDU?
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2025 yılı Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı'na ilişkin başvuru verilerini duyurdu.
Yapılan açıklamaya göre, Türkiye genelindeki 81 ilde düzenlenecek sınava toplamda 670 bin 718 aday başvurdu. Sınavın, bin 658 bina ve 30 bin 489 salonda gerçekleştirileceği bildirildi.
2025 MSÜ SINAVINA KAÇ KİŞİ GİRDİ?
Bu sene düzenlenen Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2025-MSÜ) için katılım sayısı, başvuruda bulununan ve sınava giren adayların sonuçlarının erişime açılmasının ardından belli olacak.
MSÜ SONUÇLARI ERİŞİME AÇILDI
ÖSYM'nin 2025 sınav takvimine göre 2025 MSÜ sınav sonuçları, 18 Mart Salı günü açıklandı. Adaylar, sınav sonuçlarını ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr/ adresi üzerinden ve ÖSYM mobil uygulamalarından T.C. Kimlik Numarası ve aday şifreleri ile öğrenebilecek.
ÖSYM BAŞKANI DUYURDU!
Açıklamada ifadelerine yer verilen ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, 2024-MSÜ sınavının 108 sınav merkezinde uygulandığını, bu yıl oluşan aday ihtiyaçları doğrultusunda sınav merkezi sayısının 133'e çıkarıldığını bildirdi.
Ersoy, 2025-MSÜ sınavına başvuranların 357 bin 359'unun kadın, 313 bin 359'unun erkek adaylardan oluştuğunu, en fazla başvurunun ise 103 bin 234 aday ile İstanbul'dan gerçekleştiği bilgisini verdi.
Sınavlara başvuran gaziler ile şehit ve gazilerin eş ve çocuklarının sınav ücretinden muaf tutulduğunu, bin 580 adayın bu haktan yararlandığını ve Kaymakamlık Sınavı'na başvuran 56 engelli aday için uygun sınav ortamının oluşturulduğunu belirten Ersoy, şunları kaydetti:
"Ülke olarak bir süredir soğuk ve yağışlı havanın etkisi altındayız. Adaylardan istirhamımız, hava koşullarını dikkate alarak sınav yerlerine gitmeleri. Ulaşımda yaşanabilecek aksaklıkları da göz önüne alarak ulaşım planlamalarını yapsınlar. Sınava geç kalan adayları gördüğümüzde çok üzülüyoruz. Tedbirlerini alarak hareket etsinler ki adaylarımız da üzülmesin, bizler de üzülmeyelim."
BU YIL MİLLİ SAVUNMA ÜNİVERSİTESİ KAÇ KİŞİ ALACAK?
Milli Savunma Üniversitesi'nin bu yıl kaç öğrenci alacağı henüz belli olmadı. Tercih dönemi sırasında konuya ilişkin Milli Savunma Üniversitesi'nden açıklama bekleniyor.