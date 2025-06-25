2025 OBP güncelleme nasıl yapılır? OBP güncelleme için son gün ne zaman?

21-22 Haziran 2025 tarihlerinde gerçekleştirilen YKS'ye milyonlarca aday girdi. 2025 2025-YKS başvurularında, MEB e-Okul’dan eğitim bilgisi gelmeyen adayların bilgilerinin kontrol, güncelleme, teyit ve okul birinciliği giriş işlemlerinin yapılabilmesi için Kamu Kurumları İşlemleri Sistemi (KKİS) üzerinden tamamlanması talep edildi. Peki, ÖSYM OBP güncelleme detayları ve OBP güncelleme işlemi nasıl yapılır?