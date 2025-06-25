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2025 OBP güncelleme nasıl yapılır? OBP güncelleme için son gün ne zaman?

2025 OBP güncelleme nasıl yapılır? OBP güncelleme için son gün ne zaman?

12:0825/06/2025, Çarşamba
G: 25/06/2025, Çarşamba
Yeni Şafak
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OBP güncelleme bilgisi üniversite sınavına giren adayların merak ettiği konular arasında bulunuyor. ÖSYM OBP puan güncellemesi üniversite sınavına girenlerin yapması gereken işlemlerden biridir. Sınav değerlendirmesinde adayların ortaöğretim eğitim bilgilerini kullanan ÖSYM, sistemde hata bulunan öğrenciler için OBP güncelleme sürecini gerçekleştirecek. Peki, ÖSYM OBP güncelleme nasıl yapılır?

21-22 Haziran 2025 tarihlerinde gerçekleştirilen YKS'ye milyonlarca aday girdi. 2025 2025-YKS başvurularında, MEB e-Okul’dan eğitim bilgisi gelmeyen adayların bilgilerinin kontrol, güncelleme, teyit ve okul birinciliği giriş işlemlerinin yapılabilmesi için Kamu Kurumları İşlemleri Sistemi (KKİS) üzerinden tamamlanması talep edildi. Peki, ÖSYM OBP güncelleme detayları ve OBP güncelleme işlemi nasıl yapılır?

OBP GÜNCELLEME NE ZAMANA KADAR YAPILABİLİR?

ÖSYM tarafından yapılan duyuruya göre, OBP güncellemesi 24 Haziran-1 Temmuz 2025 (1 Temmuz 2025, saat 16.00'ya kadar) tarihleri arasında yapılabilecek.

OBP GÜNCELLEME NASIL YAPILIR?

Eğitim Bilgilerinizi Kontrol Edin:

ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden eğitim bilgilerinizi kontrol edin.

Eğitim Bilgilerinizi Onaylayın:

Eksik bilgiler varsa, mezun olduğunuz okul ile görüşerek bilgileri e-okul sistemi üzerinden düzelttirin. Düzeltilen bilgileri tekrar AİS üzerinden kontrol ederek onaylayın.




KKİS Üzerinden Bilgi Girişi:

Eğitim bilgisi e-okul'a eklenemeyecek durumda olanlar, bilgilerini Kamu Kurumları İşlemleri Sistemi (KKİS) üzerinden okullarına işlettirip AİS'den onaylamalıdır.

#OBP Güncelleme
#OBP Güncelleme Nasıl Yapılır?
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2025 OBP güncelleme nasıl yapılır? OBP güncelleme için son gün ne zaman?