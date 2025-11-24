Veliden Öğretmene: Teşekkür ve Minnet Mesajları

Çocuklarının üzerindeki emekleri için öğretmenlere teşekkür etmek isteyen anne ve babalar için özel seçenekler:





"Kıymetli Öğretmenim; çocuğumuzu sadece akademik olarak değil, iyi bir insan olarak da yetiştirdiğiniz için size minnettarız. Emeğiniz ödenmez, gününüz kutlu olsun."





"Evladımızın ikinci ailesi, şefkatli yuvası oldunuz. Sabrınız, ilginiz ve sevginiz için sonsuz teşekkürler. Öğretmenler Gününüz kutlu olsun."