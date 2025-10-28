Cumhuriyet Bayramı’nın 102. yılı yaklaşırken, 29 Ekim heyecanı ülke genelinde giderek artıyor. Kent meydanları, caddeler ve resmi kurumlar kırmızı-beyaz bayraklarla süslenirken, kutlama etkinlikleri için hazırlıklar da hız kazandı. Vatandaşların en çok merak ettiği konulardan biri ise yine aynı: 29 Ekim’de toplu taşıma ücretsiz mi olacak? Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Cumhuriyet’in ilanının yıl dönümünde ücretsiz hizmet verecek ulaşım araçlarını açıkladı.

1 /5 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda toplu taşımanın ücretsiz olup olmayacağına ilişkin Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu’ndan açıklama geldi. İşte, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda ücretsiz ulaşım sağlayacak toplu taşıma araçları ve uygulamaya dair detaylar.

2 /5 29 Ekim’de toplu taşıma ücretsiz mi? Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 24 Ekim 2025 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararına göre 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda Ankara, İstanbul ve İzmir'de Bakanlığa bağlı kent içi raylı sistem hatlarının ücretsiz olacağını açıkladı.

3 /5 29 Ekim'de Çarşamba günü ücretsiz olacak toplu taşıma araçları hangileri? Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda Başkentray, Marmaray, İZBAN, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı ve Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy Metro Hattı’nın ücretsiz olarak hizmet vereceğini bildirdi

4 /5 Bakan Uraloğlu, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “İstanbul’da Marmaray, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı ile Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy Metrosu, Ankara’da Başkentray ve İzmir’de İZBAN ücretsiz hizmet verecek.

