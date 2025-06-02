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3 HAZİRAN 2025 İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ: Hangi ilçeler etkilenecek?

3 HAZİRAN 2025 İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ: Hangi ilçeler etkilenecek?

16:542/06/2025, Pazartesi
Yeni Şafak
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İstanbul’da planlı bakım ve onarım çalışmaları kapsamında 3 Haziran 2025 Salı günü birçok ilçede elektrik kesintisi yaşanacak. BEDAŞ ve AYEDAŞ, kesintilerin hangi ilçelerde ve mahallelerde uygulanacağını resmi internet siteleri üzerinden duyurdu.

Vatandaşlar özellikle “Elektrikler ne zaman gelecek?”, “Kesinti ne kadar sürecek?” gibi sorulara yanıt ararken, BEDAŞ ve AYEDAŞ’ın planlı kesinti duyuruları bu konuda en doğru bilgi kaynağı oluyor. Ayrıca acil durumlar ve bilgi talepleri için ALO 186 çağrı hattı üzerinden destek alınabiliyor.

ELEKTRİK KESİNTİSİ YAŞANACAK İLÇELER (3 HAZİRAN 2025 - SALI)


Vatandaşlara Uyarı

Elektrik kesintisi yaşanacak bölgelerde yaşayanların, elektronik cihazlarını korumak adına fişten çekmeleri ve bu süreçte gerekli tedbirleri almaları öneriliyor. Ayrıca bu kesintilerin büyük ölçüde planlı ve bilgilendirme dahilinde yapıldığı unutulmamalı.


#İstanbul Elektrik Kesinti Sorgulama
#ayedaş
#BEDAŞ elektrik kesintisi
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