3 HAZİRAN 2025 İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ: Hangi ilçeler etkilenecek?

Vatandaşlar özellikle “Elektrikler ne zaman gelecek?”, “Kesinti ne kadar sürecek?” gibi sorulara yanıt ararken, BEDAŞ ve AYEDAŞ’ın planlı kesinti duyuruları bu konuda en doğru bilgi kaynağı oluyor. Ayrıca acil durumlar ve bilgi talepleri için ALO 186 çağrı hattı üzerinden destek alınabiliyor.