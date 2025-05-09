3600 EK GÖSTERGE SON DURUM 2025: 3600 ek gösterge çıkacak mı, torba yasada var mı? Maaşlar baştan sona değişecek

3600 ek gösterge düzenlemesiyle ilgili beklenen adım atılıyor. Devlet Memurları Kanunu ile bazı kanun ve KHK’lerde değişiklik yapılmasını öngören yasa teklifi, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nun gündemine alındı. Teklifin, memurların uzun süredir beklediği 3600 ek gösterge düzenlemesini de içermesi bekleniyor. Düzenleme, özellikle öğretmen, polis, hemşire ve din görevlilerini ilgilendirirken, kamuda görev yapan diğer memurlar için de ek göstergelerde iyileştirme yapılması öngörülüyor. 3600 ek göstergenin hayata geçmesiyle birlikte hem emekli maaşlarında hem de emekli ikramiyelerinde artış olacak.

1 /4 3600 ek gösterge düzenlemesiyle ilgili beklentiler artarak devam ediyor. Daha önce öğretmen, polis, hemşire ve din görevlilerine yönelik hayata geçirilen düzenlemenin, bu kez tüm birinci dereceye ulaşan memurları kapsayacak şekilde genişletilmesi gündemde. TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’na sunulması beklenen Torba Yasa içerisinde 3600 ek göstergeye ilişkin yeni düzenlemelerin de yer alabileceği kulislerde konuşuluyor. Özellikle, birinci dereceye ulaşmış fakat daha önceki düzenlemeden yararlanamayan memurların kapsama dahil edilmesi halinde, hem emekli maaşlarında hem de ikramiyelerde ciddi artışlar yaşanacak.

2 /4 3600 EK GÖSTERGE SON DURUM Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, daha önce konu ilgili açıklamalarında şu ifadeleri kullandı; "15 Ocak 2023 tarihinde yürürlüğe giren 3600 Ek Gösterge Düzenlemesi ile çalışan emekli 5,3 milyon kamu personeli ve bunların hak sahiplerinin ek göstergelerinin yeniden düzenlemesini sağladık. Bununla beraber birinci dereceye yükselen devlet memurlarımız için 3600 ek gösterge düzenlemesini de hükumet olarak en kısa sürede hayata geçireceğiz."

3 /4 3600 EK GÖSTERGE TORBA YASADA VAR MI? Henüz yeni torba yasa teklifi hazırlanmadı. Hazırlanacak yeni torba yasanın önümüzdeki dönemde meclise gelmesi bekleniyor.