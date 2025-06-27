4 yıllık sayısal (SAY) bölümleri: 2025 YKS tercih rehberi

2025 YKS'nin tamamlanmasıyla birlikte adaylar sınav sonuçlarını heyecanla bekliyor. Üniversite tercih sürecine hazırlanan öğrenciler, özellikle 4 yıllık üniversite bölümleri hakkında detaylı araştırmalar yapıyor. Bu süreçte, ilgi alanlarına ve başarı puanlarına göre 4 yıllık sözel bölümler, 4 yıllık sayısal bölümler ve 4 yıllık eşit ağırlık bölümleri en çok merak edilen ve aratılan konular arasında yer alıyor. Adaylar, geleceklerini şekillendirecek doğru tercihleri yapabilmek için sonuçların açıklanmasını sabırsızlıkla bekliyor. İşte üniversitelerin 4 yıllık sayısal (SAY) bölümleri, taban puanları ve başarı sıralaması.

1 /13 2025 YKS sona erdi ve adaylar artık sonuçları bekliyor. Üniversite tercih süreci yaklaşırken birçok aday, ilgi alanlarına ve puan türlerine göre 4 yıllık lisans bölümlerini araştırmaya başladı. Aşağıda, üniversitelerin 4 yıllık sayısal (SAY) bölümleri yer almakta.

2 /13 4 Yıllık Sayısal (SAY) Bölümler Sayısal puan türüyle öğrenci alan bu bölümler, genellikle matematik ve fen ağırlıklıdır. Bahçe Bitkileri (4 Yıllık) (SAY) Balıkçılık Teknolojisi Mühendisliği (4 Yıllık) (SAY) Beslenme ve Diyetetik (4 Yıllık) (SAY) Bilgi Güvenliği Teknolojisi (4 Yıllık) (SAY) Bilgisayar Bilimleri (4 Yıllık) (SAY) Bilgisayar Mühendisliği (4 Yıllık) (SAY) Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri (4 Yıllık) (SAY) Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği (4 Yıllık) (SAY) Bilişim Sistemleri Mühendisliği (4 Yıllık) (SAY) Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri (4 Yıllık) (SAY)

3 /13 Bitki Koruma (4 Yıllık) (SAY) Bitkisel Üretim ve Teknolojileri (4 Yıllık) (SAY) Biyoloji (4 Yıllık) (SAY) Biyoloji Öğretmenliği (4 Yıllık) (SAY) Biyomühendislik (4 Yıllık) (SAY) Biyosistem Mühendisliği (4 Yıllık) (SAY) Biyoteknoloji (4 Yıllık) (SAY) Cevher Hazırlama Mühendisliği (4 Yıllık) (SAY) Çevre Mühendisliği (4 Yıllık) (SAY)

4 /13 Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği (4 Yıllık) (SAY) Deri Mühendisliği (4 Yıllık) (SAY) Dijital Oyun Tasarımı (4 Yıllık) (SAY) Dil ve Konuşma Terapisi (4 Yıllık) (SAY) Diş Hekimliği (4 Yıllık) (SAY) Ebelik (4 Yıllık) (SAY) Eczacılık (4 Yıllık) (SAY) Elektrik Mühendisliği (4 Yıllık) (SAY) Elektrik-Elektronik Mühendisliği (4 Yıllık) (SAY) Elektronik Mühendisliği (4 Yıllık) (SAY) Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği (4 Yıllık) (SAY)

5 /13 Endüstri Mühendisliği (4 Yıllık) (SAY) Endüstriyel Tasarım (4 Yıllık) (SAY) Endüstriyel Tasarım Mühendisliği (4 Yıllık) (SAY) Enerji Bilimi ve Teknolojileri (4 Yıllık) (SAY) Enerji Sistemleri Mühendisliği (4 Yıllık) (SAY) Ergoterapi (4 Yıllık) (SAY) Fen Bilgisi Öğretmenliği (4 Yıllık) (SAY) Fizik (4 Yıllık) (SAY) Fizik Mühendisliği (4 Yıllık) (SAY) Fizik Öğretmenliği (4 Yıllık) (SAY) Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (4 Yıllık) (SAY)

6 /13 Fotonik (4 Yıllık) (SAY) Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği (4 Yıllık) (SAY) Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği (4 Yıllık) (SAY) Gemi ve Deniz Teknolojisi Mühendisliği (4 Yıllık) (SAY) Gemi ve Yat Tasarımı (4 Yıllık) (SAY) Genetik ve Biyomühendislik (4 Yıllık) (SAY) Genetik ve Yaşam Bilimleri Programları (4 Yıllık) (SAY) Geomatik Mühendisliği (4 Yıllık) (SAY) Gerontoloji (4 Yıllık) (SAY) Gıda Mühendisliği (4 Yıllık) (SAY)

7 /13 Harita Mühendisliği (4 Yıllık) (SAY) Havacılık Elektrik ve Elektroniği (4 Yıllık) (SAY) Havacılık ve Uzay Mühendisliği (4 Yıllık) (SAY) Hayvansal Üretim ve Teknolojileri (4 Yıllık) (SAY) Hemşirelik (4 Yıllık) (SAY) Hidrojeoloji Mühendisliği (4 Yıllık) (SAY) İç Mimarlık (4 Yıllık) (SAY) İlköğretim Matematik Öğretmenliği (4 Yıllık) (SAY) İmalat Mühendisliği (4 Yıllık) (SAY) İnşaat Mühendisliği (4 Yıllık) (SAY) İstatistik (4 Yıllık) (SAY) İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri (4 Yıllık) (SAY) İşletme Mühendisliği (4 Yıllık) (SAY) Jeofizik Mühendisliği (4 Yıllık) (SAY) Jeoloji Mühendisliği (4 Yıllık) (SAY) Kanatlı Hayvan Yetiştiriciliği (4 Yıllık) (SAY) Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarlığı (4 Yıllık) (SAY) Kimya (4 Yıllık) (SAY)

8 /13 Kimya Mühendisliği (4 Yıllık) (SAY) Kimya Öğretmenliği (4 Yıllık) (SAY) Kimya-Biyoloji Mühendisliği (4 Yıllık) (SAY) Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği (4 Yıllık) (SAY) Maden Mühendisliği (4 Yıllık) (SAY) Makine Mühendisliği (4 Yıllık) (SAY) Malzeme Bilimi ve Mühendisliği (4 Yıllık) (SAY) Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji Mühendisliği (4 Yıllık) (SAY) Malzeme Bilimi ve Teknolojileri (4 Yıllık) (SAY) Matematik (4 Yıllık) (SAY) Matematik Mühendisliği (4 Yıllık) (SAY) Matematik Öğretmenliği (4 Yıllık) (SAY) Matematik ve Bilgisayar Bilimleri (4 Yıllık) (SAY) Mekatronik Mühendisliği (4 Yıllık) (SAY) Metalurji ve Malzeme Mühendisliği (4 Yıllık) (SAY) Meteoroloji Mühendisliği (4 Yıllık) (SAY) Mimarlık (4 Yıllık) (SAY) Moleküler Biyoloji ve Genetik (4 Yıllık) (SAY) Moleküler Biyoteknoloji (4 Yıllık) (SAY) Mühendislik Programları (4 Yıllık) (SAY)

9 /13 Nanobilim ve Nanoteknoloji (4 Yıllık) (SAY) Nanoteknoloji Mühendisliği (4 Yıllık) (SAY) Nükleer Enerji Mühendisliği (4 Yıllık) (SAY) Odyoloji (4 Yıllık) (SAY) Optik ve Akustik Mühendisliği (4 Yıllık) (SAY) Orman Endüstrisi Mühendisliği (4 Yıllık) (SAY) Orman Mühendisliği (4 Yıllık) (SAY) Ortez ve Protez (4 Yıllık) (SAY) Otomotiv Mühendisliği (4 Yıllık) (SAY) Perfüzyon (4 Yıllık) (SAY)

10 /13 Petrol ve Doğalgaz Mühendisliği (4 Yıllık) (SAY) Peyzaj Mimarlığı (4 Yıllık) (SAY) Pilotaj (4 Yıllık) (SAY) Polimer Malzeme Mühendisliği (4 Yıllık) (SAY) Raylı Sistemler Mühendisliği (4 Yıllık) (SAY) Su Bilimleri ve Mühendisliği (4 Yıllık) (SAY) Su Ürünleri Mühendisliği (4 Yıllık) (SAY) Süt Teknolojisi (4 Yıllık) (SAY) Şehir ve Bölge Planlama (4 Yıllık) (SAY) Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği (4 Yıllık) (SAY) Tarımsal Biyoteknoloji (4 Yıllık) (SAY)

11 /13 Tarımsal Genetik Mühendisliği (4 Yıllık) (SAY) Tarımsal Yapılar ve Sulama (4 Yıllık) (SAY) Tekstil Mühendisliği (4 Yıllık) (SAY) Tıp (4 Yıllık) (SAY) Tıp Mühendisliği (4 Yıllık) (SAY) Tohum Bilimi ve Teknolojisi (4 Yıllık) (SAY) Toprak Bilimi ve Bitki Besleme (4 Yıllık) (SAY) Uçak Bakım ve Onarım (4 Yıllık) (SAY) Uçak Elektrik ve Elektroniği (4 Yıllık) (SAY) Uçak Gövde ve Motor Bakımı (4 Yıllık) (SAY)