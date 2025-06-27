Üniversite sınavlarına hazırlanan sözel adaylar için en çok merak edilen konulardan biri, gelecekte kendilerine geniş kariyer imkanları sunacak 4 yıllık sözel bölümler. Bu alanda eğitim almayı düşünen öğrenciler, dil ve edebiyat ağırlıklı programlardan iletişim bilimlerine, sosyal bilimlerden sanatsal disiplinlere kadar pek çok farklı seçeneği değerlendiriyor. Üniversite adayları, elde ettiği puana göre 2 yıllık veya 4 yıllık sözel bölümlerarasından birisini tercih etmeye hak kazanır. TYT puanı ile alan sözel bölümleri olduğu gibi, AYT puanıyla alan sözel bölümleri de bulunmaktadır. İşte 4 yıllık sözel bölümler, taban puanları ve başarı sıralaması.

1 /7 TYT'de başarılı bir performans gösteren ve kariyerini sözel alanda ilerletmek isteyen öğrenciler için 4 yıllık sözel bölümler, geniş bir seçenek yelpazesi sunuyor. Tarihten edebiyata, iletişimden felsefeye, gazetecilikten halkla ilişkilere kadar uzanan bu programlar, öğrencilere kapsamlı bir eğitim sunar. 4 yıllık sözel bölümler, mezunlarına yayınevlerinden medyaya, eğitimden kamu sektörüne kadar çeşitli alanlarda iş imkanları sağlayarak, donanımlı ve yetkin bireyler yetiştirmeyi hedefler. Eğer siz de sözel yeteneklerinize güveniyor ve ilgi alanlarınıza uygun bir gelecek inşa etmek istiyorsanız, 4 yıllık sözel bölümler tam size göre! İşte 4 yıllık sözel bölümler, taban puanları ve başarı sıralaması.

2 /7 4 Yıllık Sözel Bölümleri Almanca Öğretmenliği (4 Yıllık) (SOZ) Arkeoloji ve Sanat Tarihi (4 Yıllık) (SOZ) Azerbaycan Türkçesi ve Edebiyatı (4 Yıllık) (SOZ) Basın ve Yayın (4 Yıllık) (SOZ) Coğrafya (4 Yıllık) (SOZ) Coğrafya Öğretmenliği (4 Yıllık) (SOZ) Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları (4 Yıllık) (SOZ) Çerkez Dili ve Kültürü (4 Yıllık) (SOZ) Çizgi Film ve Animasyon (4 Yıllık) (SOZ) El Sanatları (4 Yıllık) (SOZ)

3 /7 Film Tasarımı ve Yazarlığı (4 Yıllık) (SOZ) Film Tasarımı ve Yönetimi (4 Yıllık) (SOZ) Film Tasarımı ve Yönetmenliği (4 Yıllık) (SOZ) Fotoğraf (4 Yıllık) (SOZ) Fotoğraf ve Video (4 Yıllık) (SOZ) Fransızca Mütercim ve Tercümanlık (4 Yıllık) (SOZ) Gastronomi ve Mutfak Sanatları (4 Yıllık) (SOZ) Gazetecilik (4 Yıllık) (SOZ) Geleneksel Türk Sanatları (4 Yıllık) (SOZ) Görsel İletişim Tasarımı (4 Yıllık) (SOZ) Görsel Sanatlar (4 Yıllık) (SOZ) Görsel Sanatlar ve İletişim Tasarımı (4 Yıllık) (SOZ) Gürcü Dili ve Edebiyatı (4 Yıllık) (SOZ) Halkbilimi (4 Yıllık) (SOZ) Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (4 Yıllık) (SOZ) Halkla İlişkiler ve Tanıtım (4 Yıllık) (SOZ)

4 /7 İlahiyat (4 Yıllık) (SOZ) İletişim (4 Yıllık) (SOZ) İletişim Bilimleri (4 Yıllık) (SOZ) İletişim Sanatları (4 Yıllık) (SOZ) İletişim Tasarımı ve Yönetimi (4 Yıllık) (SOZ) İletişim ve Tasarımı (4 Yıllık) (SOZ) İngilizce Öğretmenliği (4 Yıllık) (SOZ) İslam Bilimleri (4 Yıllık) (SOZ) İslami İlimler (4 Yıllık) (SOZ) Kazak Dili ve Edebiyatı (4 Yıllık) (SOZ) Kurgu, Ses ve Görüntü Yönetimi (4 Yıllık) (SOZ) Kültür ve İletişim Bilimleri (4 Yıllık) (SOZ) Kürt Dili ve Edebiyatı (4 Yıllık) (SOZ)

5 /7 Medya ve Görsel Sanatlar (4 Yıllık) (SOZ) Medya ve İletişim (4 Yıllık) (SOZ) Okul Öncesi Öğretmenliği (4 Yıllık) (SOZ) Özel Eğitim Öğretmenliği (4 Yıllık) (SOZ) Radyo, Televizyon ve Sinema (4 Yıllık) (SOZ) Reklam Tasarımı ve İletişimi (4 Yıllık) (SOZ) Reklamcılık (4 Yıllık) (SOZ) Rekreasyon Yönetimi (4 Yıllık) (SOZ) Sanat Tarihi (4 Yıllık) (SOZ) Sanat ve Kültür Yönetimi (4 Yıllık) (SOZ) Sinema ve Dijital Medya (4 Yıllık) (SOZ)

6 /7 Sinema ve Televizyon (4 Yıllık) (SOZ) Sosyal Bilgiler Öğretmenliği (4 Yıllık) (SOZ) Sümeroloji (4 Yıllık) (SOZ) Süryani Dili ve Edebiyatı (4 Yıllık) (SOZ) Tarih (4 Yıllık) (SOZ) Tarih Öğretmenliği (4 Yıllık) (SOZ) Televizyon Haberciliği ve Programcılığı (4 Yıllık) (SOZ) Tiyatro Eleştirmenliği ve Dramaturji (4 Yıllık) (SOZ)