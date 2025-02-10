8 Eylül 1999 ile 30 Nisan 2008 tarihleri arasında ilk defa SSK’lı olarak çalışmaya başlayan kişiler, kademeli emeklilik şartlarına tabidir. Bu kapsamdaki sigortalılar, 4500 prim günü, 25 yıl sigortalılık süresi ve yaş şartını sağladıklarında kısmi emeklilik hakkı kazanırlar. İşte 4500, 4600 ve 5000 ve 5400 günle emeklilik yaş tablosu.
8 Eylül 1999 – 30 Nisan 2008 tarihleri arasında ilk defa SSK’lı olarak çalışmaya başlayanlar için emeklilik şartları merak konusu. Emeklilik şartları, ilk defa sigortalı olarak çalışmaya başlanılan tarihe göre değişiklik gösterebilir. Bu nedenle, emeklilik şartlarınız hakkında en doğru bilgiyi almak için Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) başvurmanız önemlidir.
4500 prim ile emeklilik nasıl olur?
İlk defa SSK’lı çalışmaya 8 Eylül 1999 – 30 Nisan 2008 tarihleri arasında çalışmaya başlayanlar 25 yıl sigortalılık süresi ve 4500 prim gününü tamamlamak koşuluyla kadınlar 58, erkekler 60 yaşında emekli olabilmekte. 30 Nisan 2008 tarihinden sonra çalışmaya başlayanların emekliliği 4500 prim günü kademeli olarak 5400’e çıkmakta.
30 Nisan 2008 tarihinden sonra sigorta girişi olanlar, ilk yıldan başlayarak 4500 olan prim günü her yıl 100 gün yükselir. Sigorta girişi 2016 ve sonrasında olanlar için emeklilik prim şartı 5400 gün olarak uygulanmakta.
Kısmi emeklilik için gerekli prim günü ve sigortalılık süresi koşulunu yerine getiren sigortalılar, işten çıkıp çalışmasalar bile yaş şartını doldurduklarında emekli olurlar.
4500 prim gün emeklilik şartları nedir?
8/9/1999-30/4/2008 tarihleri arasında ilk defa hizmet akdi ile çalışmaya başlayarak sigortalı sayılanlar;
Kadın için 58, erkek için 60 yaşını doldurmak ve 7000 gün malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi ödemiş olmak,
Kadın için 58, erkek için 60 yaşını doldurmak ve 25 yıldan beri sigortalı bulunmak ve en az 4500 gün malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi ödemiş olmak şartlarından birinin yerine getirilmesi koşuluyla yaşlılık aylığından yararlanabilirler.
30/4/2008 tarihinden sonra ilk defa hizmet akdi ile çalışmaya başlayarak sigortalı sayılanların yaşlılık aylığına hak kazanmalarında 5510 sayılı Kanunla belirlenen şartlar geçerli olacaktır.