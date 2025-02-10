8 Eylül 1999 – 30 Nisan 2008 tarihleri arasında ilk defa SSK’lı olarak çalışmaya başlayanlar için emeklilik şartları merak konusu. Emeklilik şartları, ilk defa sigortalı olarak çalışmaya başlanılan tarihe göre değişiklik gösterebilir. Bu nedenle, emeklilik şartlarınız hakkında en doğru bilgiyi almak için Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) başvurmanız önemlidir.