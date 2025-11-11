500 BİN KONUT PROJE ŞARTLARI 2025: TOKİ 18-30 yaş arası başvuru şartları neler, anne babasının evi olanlar başvurabilecek mi?

TOKİ’nin 500 Bin Sosyal Konut Projesi kapsamında gençlere ayrılan kontenjan ve başvuru şartları merak konusu oldu. 18-30 yaş arası gençler için belirlenen özel kategoride, başvuruda bulunacak adayların hangi koşulları sağlaması gerektiği araştırılıyor. Peki, anne-babasının evi olan gençler TOKİ konut başvurusu yapabilir mi? İşte, TOKİ genç kategorisi başvuru detayları…
TOKİ 500 BİN SOSYAL KONUT PROJESİ 30 YAŞ ALTI BAŞVURU ŞARTLARI!
-18 yaşını doldurmuş, 30 yaşını geçmemiş olmak.
-Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak ve en az 10 yıldır T.C. vatandaşı olmak.
-Kişinin kendisi, eşi ve velayeti altındaki çocukları adına tapuda kayıtlı konutu olmamalıdır.
-Başvuru sahibinin anne ve babası adına tapuda kayıtlı konut bulunmamalıdır.
-Daha önce TOKİ'den konut satın almamış veya konut kredisi kullanmamış olmak.
-Projenin bulunduğu ilde en az 1 yıldır ikamet ediyor olmak VEYA o ilin nüfusuna kayıtlı olmak.
-Başvuru için hane halkı aylık net gelirinin, İstanbul için en fazla 145 bin lira, diğer iller için de 127 bin lira olması gerekecek.
TOKİ 500 BİN SOSYAL KONUT PROJESİ GENÇ KATEGORİSİNE ANNE - BABASININ EVİ OLANLAR BAŞVURABİLİR Mİ?
18-30 yaş arasındaki kişiler, anne ya da babalarının üzerine kayıtlı bir konut olması halinde başvuru yapamayacaklar.
Bu kuralın amacı, devlet destekli konut fırsatının, ailesi hâlihazırda konut sahibi olmayan gençlere öncelik vermek.