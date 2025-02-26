8500 personel alınacak! Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı şartları açıklandı mı? Mühendis, işçi, destek personeli…

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI 8 BİN 500 PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI

Bakan İbrahim Yumaklı'nın açıkladığı Tarım ve Orman Bakanlığı 8 bin 500 personel alımının başvuru şartları henüz netleşmedi. Ancak geçtiğimiz yıllarda yapılan alımlarda paylaşılan başvuru kılavuzunda yer alan genel şartlar şu şekildeydi:

1. Bu kılavuzda bulunan sözleşmeli personel pozisyonlarına yerleşen adaylarla ilgili iş ve işlemler 657 sayılı "Devlet Memurları Kanunu" ve 6/6/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan "Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar"ın ilgili maddeleri uyarınca yürütülecektir. Bahsi geçen Kanun ve Esaslarda belirtilen şartların herhangi birini taşımayan adaylar, yerleştirilmeleri yapılmış dahi olsa atanmazlar. Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar’ın Ek 1. maddesinde belirtilen istisnalar hariç olmak üzere sözleşmeli pozisyonlarda çalışanların bu kılavuzda ilan edilen aynı pozisyonlara yerleştirilmiş olsa dahi Kurum tarafından atamaları yapılmayacaktır.