1 /7 A101 aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. A101’de haftanın indirimli ürünleri belli oldu. A101 aktüel ürünler kataloğu içerisinde; 3'lü beyaz ankastre set 7.999 TL, 70" UHD smart tv 38.999 TL, buharlı halı yıkama makinası 4.999 TL, kahve ve baharat öğütücü 899 TL, dikey süpürge 1.699 TL, buharlı kırışık giderici 899 TL, şarjlı sporcu masaj aleti 1.199 TL, ızgara ve tost makinesi 899 TL, 43 parça oyuncak tren seti 249 TL, oyuncak elektrikli süpürge 400 TL, 4 kişilik masa takımı 6.999 TL'de marketler satışa sunulacak. Peki bu hafta A101 aktüel ürünler kataloğunun tamamında neler var? İşte, A101 30 Ekim aktüel ürünleri.

2 /7 A101 AKTÜEL İNDİRİM ÜRÜNLERİ 30 EKİM 2025 KATALOĞU 70" UHD Smart Tv 38.999 TL 43' FHD VIDAA Tv 10.999 TL 58' UHD Smart Tv 29.999 TL Ankastre Set 7.999 TL Çamaşır Makinesi 16.999 TL

3 /7 RSX7 150 CC Benzinli Motosiklet 99.990 TL RS4 50 CC Moped 39.990 TL Buharlı Halı Yıkama Makinesi 4.999 TL Dikey Süpürge 1.699 TL Kahve ve Baharat Öğütücü 899 TL 5'i 1 Arada Saç Şekillendirme Cihazı 2.999 TL Izgara ve Tost Makinesi 899 TL Portatif Buharlı Kırışık Giderici 899 TL Inox Kettle 549 TL Şarjlı Sporcu Masaj Aleti 1.199 TL

4 /7 Çok Amaçlı Aktivite Koltuğu 9.999 TL 4 Kişilik Masa Takımı 6.999 TL 4+1 Galvaniz Merdiven 799 TL 43 Parça Tren Seti 249 TL Büyüleyici Parti Bebekleri 349 TL Oyuncak Alissa'nın Fırını 169 TL Oyuncak Elektrikli Süpürge 399 TL Çıkartmalı Boyama Kitabı 34,50 TL

5 /7 Orta Boy PP Valiz 755 TL Büyük Boy PP Valiz 875 TL Kabin Boy PP Valiz 685 TL PP Makyaj Çantası 299 TL 40'lı Orta Boy Çöp Torbası 39,50 TL 16'lı Hazır Kesilmiş Pişirme Kağıdı 35 TL Metal Sosluk Tava 299 TL 3 Parça Kulplu Cam Yağlık Seti 125 TL

6 /7 Manuel Doğrayıcı 199 TL 2'li Motivasyon Matarası 209 TL Bulaşık Süngeri Askısı 20 TL Hazneli Rende 89,50 TL Kepçe Kaşık Altlığı 29,50 TL 20 L Soft Çöp Kovası 179 TL Buğday Unu 9 KG 249 TL Tiryaki Çay 5 KG 1.125 TL