A101’de bu hafta neler var? A101 30 Ekim Perşembe aktüel ürünler kataloğu ve indirimli fiyat listesi

10:4029/10/2025, Çarşamba
A101 30 ekim Perşembe aktüel kataloğu yayınlandı. A101’de yeni haftada elektronik mutfak ürünlerinden spor ayakkabıya, züccaciye ürünlerinden tekstil ve giyime onlarca üründe kampanyalı fiyatlar müşterileri bekleyecek. Perşembe günü 5'i 1 arada saç şekillendirici 2.999 TL, halı yıkama makinesi 4.999 TL'den, 150 CC Benzinli motosiklet 99.990 TL, buharlı kırışık giderici 899 TL, ızgara ve tost makinesi 899 TL, çok amaçlı aktivite koltuğu 9.999 TL, oyuncak elektrikli süpürge 400 TL’den satışa çıkıyor. Peki A101’de bu hafta neler var? İşte, A101 30 Ekim Perşembe aktüel ürünler kataloğu ve fiyat listesi…

A101 aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. A101’de haftanın indirimli ürünleri belli oldu. A101 aktüel ürünler kataloğu içerisinde; 3'lü beyaz ankastre set 7.999 TL, 70" UHD smart tv 38.999 TL, buharlı halı yıkama makinası 4.999 TL, kahve ve baharat öğütücü 899 TL, dikey süpürge 1.699 TL, buharlı kırışık giderici 899 TL, şarjlı sporcu masaj aleti 1.199 TL, ızgara ve tost makinesi 899 TL, 43 parça oyuncak tren seti 249 TL, oyuncak elektrikli süpürge 400 TL, 4 kişilik masa takımı 6.999 TL'de marketler satışa sunulacak. Peki bu hafta A101 aktüel ürünler kataloğunun tamamında neler var? İşte, A101 30 Ekim aktüel ürünleri.

A101 AKTÜEL İNDİRİM ÜRÜNLERİ 30 EKİM 2025 KATALOĞU

70" UHD Smart Tv 38.999 TL

43' FHD VIDAA Tv 10.999 TL

58' UHD Smart Tv 29.999 TL

Ankastre Set 7.999 TL

Çamaşır Makinesi 16.999 TL

RSX7 150 CC Benzinli Motosiklet 99.990 TL

RS4 50 CC Moped 39.990 TL

Buharlı Halı Yıkama Makinesi 4.999 TL

Dikey Süpürge 1.699 TL

Kahve ve Baharat Öğütücü 899 TL

5'i 1 Arada Saç Şekillendirme Cihazı 2.999 TL

Izgara ve Tost Makinesi 899 TL

Portatif Buharlı Kırışık Giderici 899 TL

Inox Kettle 549 TL

Şarjlı Sporcu Masaj Aleti 1.199 TL

Çok Amaçlı Aktivite Koltuğu 9.999 TL

4 Kişilik Masa Takımı 6.999 TL

4+1 Galvaniz Merdiven 799 TL

43 Parça Tren Seti 249 TL

Büyüleyici Parti Bebekleri 349 TL

Oyuncak Alissa'nın Fırını 169 TL

Oyuncak Elektrikli Süpürge 399 TL

Çıkartmalı Boyama Kitabı 34,50 TL

Orta Boy PP Valiz 755 TL

Büyük Boy PP Valiz 875 TL

Kabin Boy PP Valiz 685 TL

PP Makyaj Çantası 299 TL

40'lı Orta Boy Çöp Torbası 39,50 TL

16'lı Hazır Kesilmiş Pişirme Kağıdı 35 TL

Metal Sosluk Tava 299 TL

3 Parça Kulplu Cam Yağlık Seti 125 TL

Manuel Doğrayıcı 199 TL

2'li Motivasyon Matarası 209 TL

Bulaşık Süngeri Askısı 20 TL

Hazneli Rende 89,50 TL

Kepçe Kaşık Altlığı 29,50 TL

20 L Soft Çöp Kovası 179 TL

Buğday Unu 9 KG 249 TL

Tiryaki Çay 5 KG 1.125 TL

Trakya Pilavlık Pirinç 5 KG 270 TL

Çift Kişilik Nevresim Seti 599 TL

Tek Kişilik Nevresim Seti 499 TL

Çift Kişilik Kenar Korumalı Yatak Alezi 349 TL

Tek Kişilik Kenar Korumalı Yatak Alezi 239 TL

Yastık Alezi 79,50 TL

3 Katlı Natural Tuvalet Kağıdı 40'lı 249 TL

3 Katlı Natural Kağıt Havlu 16'lı 179 TL

Çocuk Bezi Çeşitleri 279 TL

