A101 aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. A101’de haftanın indirimli ürünleri belli oldu. A101 aktüel ürünler kataloğu içerisinde; 3'lü beyaz ankastre set 7.999 TL, 70" UHD smart tv 38.999 TL, buharlı halı yıkama makinası 4.999 TL, kahve ve baharat öğütücü 899 TL, dikey süpürge 1.699 TL, buharlı kırışık giderici 899 TL, şarjlı sporcu masaj aleti 1.199 TL, ızgara ve tost makinesi 899 TL, 43 parça oyuncak tren seti 249 TL, oyuncak elektrikli süpürge 400 TL, 4 kişilik masa takımı 6.999 TL'de marketler satışa sunulacak. Peki bu hafta A101 aktüel ürünler kataloğunun tamamında neler var? İşte, A101 30 Ekim aktüel ürünleri.
A101 AKTÜEL İNDİRİM ÜRÜNLERİ 30 EKİM 2025 KATALOĞU
70" UHD Smart Tv 38.999 TL
43' FHD VIDAA Tv 10.999 TL
58' UHD Smart Tv 29.999 TL
Ankastre Set 7.999 TL
Çamaşır Makinesi 16.999 TL
RSX7 150 CC Benzinli Motosiklet 99.990 TL
RS4 50 CC Moped 39.990 TL
Buharlı Halı Yıkama Makinesi 4.999 TL
Dikey Süpürge 1.699 TL
Kahve ve Baharat Öğütücü 899 TL
5'i 1 Arada Saç Şekillendirme Cihazı 2.999 TL
Izgara ve Tost Makinesi 899 TL
Portatif Buharlı Kırışık Giderici 899 TL
Inox Kettle 549 TL
Şarjlı Sporcu Masaj Aleti 1.199 TL
Çok Amaçlı Aktivite Koltuğu 9.999 TL
4 Kişilik Masa Takımı 6.999 TL
4+1 Galvaniz Merdiven 799 TL
43 Parça Tren Seti 249 TL
Büyüleyici Parti Bebekleri 349 TL
Oyuncak Alissa'nın Fırını 169 TL
Oyuncak Elektrikli Süpürge 399 TL
Çıkartmalı Boyama Kitabı 34,50 TL
Orta Boy PP Valiz 755 TL
Büyük Boy PP Valiz 875 TL
Kabin Boy PP Valiz 685 TL
PP Makyaj Çantası 299 TL
40'lı Orta Boy Çöp Torbası 39,50 TL
16'lı Hazır Kesilmiş Pişirme Kağıdı 35 TL
Metal Sosluk Tava 299 TL
3 Parça Kulplu Cam Yağlık Seti 125 TL
Manuel Doğrayıcı 199 TL
2'li Motivasyon Matarası 209 TL
Bulaşık Süngeri Askısı 20 TL
Hazneli Rende 89,50 TL
Kepçe Kaşık Altlığı 29,50 TL
20 L Soft Çöp Kovası 179 TL
Buğday Unu 9 KG 249 TL
Tiryaki Çay 5 KG 1.125 TL
Trakya Pilavlık Pirinç 5 KG 270 TL
Çift Kişilik Nevresim Seti 599 TL
Tek Kişilik Nevresim Seti 499 TL
Çift Kişilik Kenar Korumalı Yatak Alezi 349 TL
Tek Kişilik Kenar Korumalı Yatak Alezi 239 TL
Yastık Alezi 79,50 TL
3 Katlı Natural Tuvalet Kağıdı 40'lı 249 TL
3 Katlı Natural Kağıt Havlu 16'lı 179 TL
Çocuk Bezi Çeşitleri 279 TL