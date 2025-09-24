Açık öğretim lise kayıt yenileme ne zaman bitiyor, sınav ücreti ne kadar, hangi bankaya yatırılır? İşte AÖL 1. dönem sınav tarihleri

Açık Öğretim Lisesi yeni kayıt başvuru sürecinde zaman daralıyor. Milli Eğitim Bakanlığı 2025-2026 yılı 1. dönemi için yeni kayıt ve kayıt yenileme tarihlerini duyurmuştu. İlk kez açık liseye kayıt olacaklar il ve ilçe halk eğitim merkezlerine müracaat ediyor. Yeni kayıt ücretini ödeyen ve belgelerle beraber başvuruda bulunan adayların işlemleri gerçekleşebiliyor. Henüz AÖL kaydı olmayanlar ise son başvuru tarihlerini araştırıyor.
AÖL 1. dönem kayıt yenileme süreci ve sınav tarihleri merak ediliyor. “Açık öğretim lisesi kayıt yenileme ne zaman bitiyor, sınav ücreti hangi bankaya yatırılacak?” soruları adayların gündeminde. İşte 2025 AÖL kayıt ve sınav detayları…
AÖL KAYIT YENİLEME NE ZAMAN BİTİYOR?
Açık lise kayıt yenileme süreci 3 Eylül’de başladı. Açık öğretim lisesinde eğitimini sürdüren öğrenciler, başvurularını 26 Eylül 2025 mesai bitimine kadar tamamlayabilecek.
AÖL SINAV TARİHLERİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
1. Oturum: 20 Aralık 2025 Cumartesi günü Türkiye saati ile 10.00’da
2. Oturum: 20 Aralık 2025 Cumartesi günü Türkiye saati ile 14.00’te,
3. Oturum: 21 Aralık 2025 Pazar günü Türkiye saati ile 10.00’da yapılacaktır.
AÇIK LİSE 1. DÖNEM SINAV ÜCRETİ NE KADAR, NEREYE YATIRILIR?
Yeni kayıt ve kayıt yenileme işlemi için öğrenciler, 400 (dört yüz) TL ücreti MEB Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü Döner Sermaye İşletmesi hesabına https://odeme.meb.gov.tr adresinden tüm bankaların kredi kartı veya T.C. Ziraat Bankası AŞ, Türkiye Vakıflar Bankası TAO ve Türkiye Halk Bankası AŞ'nin ATM, mobil bankacılık ya da internet bankacılığı hizmetleri üzerinden 03 Eylül 2025 tarihinden 26 Eylül 23.59'a kadar yatırabilecek.
AÖL 1. DÖNEM SINAVLARI NE ZAMAN?
Açık öğretim lisesi 2025-2026 eğitim yılı ilk dönem sınav ve oturum saatleri de belli oldu. Buna göre;
1. Oturum: 20 Aralık 2025 Cumartesi günü Türkiye saati ile 10.00’da
2. Oturum: 20 Aralık 2025 Cumartesi günü Türkiye saati ile 14.00’te,
3. Oturum: 21 Aralık 2025 Pazar günü Türkiye saati ile 10.00’da yapılacaktır