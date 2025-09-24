Açık öğretim lise kayıt yenileme ne zaman bitiyor, sınav ücreti ne kadar, hangi bankaya yatırılır? İşte AÖL 1. dönem sınav tarihleri

AÇIK LİSE 1. DÖNEM SINAV ÜCRETİ NE KADAR, NEREYE YATIRILIR?

Yeni kayıt ve kayıt yenileme işlemi için öğrenciler, 400 (dört yüz) TL ücreti MEB Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü Döner Sermaye İşletmesi hesabına https://odeme.meb.gov.tr adresinden tüm bankaların kredi kartı veya T.C. Ziraat Bankası AŞ, Türkiye Vakıflar Bankası TAO ve Türkiye Halk Bankası AŞ'nin ATM, mobil bankacılık ya da internet bankacılığı hizmetleri üzerinden 03 Eylül 2025 tarihinden 26 Eylül 23.59'a kadar yatırabilecek.