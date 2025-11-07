Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) taşra teşkilatında görevlendirilmek üzere 1250 yeni personel alımı yapacak. AFAD'ın taşra teşkilatında çalıştırılmak üzere giriş (uygulama ve sözlü) sınavı ile 77 sözleşmeli arama ve kurtarma teknikeri ile 1173 sözleşmeli arama ve kurtarma teknisyeni alınacak. Peki, AFAD 1250 sözleşmeli personel alımı ne zaman? AFAD personel alımı şartları neler? Kimler, nasıl başvurabilir? İşte AFAD personel alımı başvuru ekranı, şartları, kadro ve branş dağılımı hakkında detaylar.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, Resmi Gazete’de yayımlanan ilanla birlikte Türkiye genelinde sözleşmeli arama ve kurtarma personeli alımı sürecini başlattı.
AFAD SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI ŞARTLARI
Adayların Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması, kamu haklarından mahrum bulunmaması, belirli suçlardan mahkumiyetinin olmaması ve en az B sınıfı sürücü belgesine sahip olması gerekiyor.
Son başvuru tarihi itibarıyla 30 yaşını doldurmamış olan adaylar başvuru yapabilecek. Erkek adayların askerlikle ilişiği bulunmaması, kadınlarda en az 1,60 metre, erkeklerde en az 1,65 metre boyunda olması ve boy-kilo oranının 10 kilogramdan fazla fark göstermemesi şartı aranacak.
Sözleşmeli arama ve kurtarma teknikerliği için adayların 2024 yılında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavı'nda KPSSP93 puan türünden en az 60 puan alması, teknisyenlik için de KPSSP94 puan türünden en az 60 puan alınması gerekecek.
AFAD PERSONEL ALIMI BAŞVURU TARİHLERİ NE ZAMAN?
Adaylar başvurularını, 5 Kasım 2025 saat 10:00 – 11 Kasım 2025 saat 17:00 arasında e-Devlet üzerinde Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı/Kariyer Kapısı-Kamu İşe Alım veya Kariyer Kapısı (https://kariyerkapisi.gov.tr/isealim) adresi üzerinden elektronik ortamda yapacaklar.
Uygulama sınavı 26 Ocak - 13 Şubat 2026 tarihleri arasında Bursa, Diyarbakır, İzmir ve Samsun illerinde yapılacaktır.
UYGULAMA SINAVI YERİ VE TARİHİ
Adaylar Tablo 3'te tercih ettikleri ilin yer aldığı grubun hizasında gösterilen bölgesel sınav merkezinde sınava katılacaklardır.
Adaylar, uygulama sınavına katılacakları gün, saat ve sınav adresine ilişkin bilgileri Başkanlık internet adresinde yapılacak duyurudan sonra Kariyer Kapısı üzerinden görüntüleyebileceklerdir. Adaylara ayrıca yazılı bir tebligat yapılmayacaktır.
Başkanlık gerekli görmesi halinde uygulama sınav tarihinde değişiklik yapmaya yetkilidir. Sınav tarihine ilişkin yapılan değişiklikler Başkanlık internet adresi üzerinden duyurulacak olup adaylara ayrıca yazılı bir tebligat yapılmayacaktır.