Ağustos 2025 askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? Celp dönemleri ve sevk tarihleri netleşti

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Ağustos 2025 celp dönemine ilişkin askerlik sınıflandırma ve sevk takvimini duyurdu. Yedek subay, astsubay ve er statüsündeki yükümlülerin heyecanla beklediği askerlik yerleri, 30 Temmuz 2025 tarihinde e-Devlet üzerinden ilan edilecek.
Celp tercihini 31 Mayıs 2025 tarihine kadar tamamlayan yükümlüler, sınıflandırma sonuçlarını bu tarihten itibaren öğrenebilecek. Askerlik görevini yerine getirmek için hazırlıklarını sürdüren adaylar, sonuç açıklanmasının ardından sevk belgelerine de erişebilecek.
SEVK TARİHLERİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?
Ağustos 2025 döneminde sevk işlemleri üç farklı grup halinde gerçekleştirilecek:
Yedek Subay ve Astsubay Adayları ile 1. Grup Erler: 7 Ağustos 2025
2. Grup Erler: 4 Eylül 2025
3. Grup Erler: 2 Ekim 2025
Her grup, sevk tarihine göre birliğine teslim olacak. Ayrıca, Kasım celp döneminde de yeni sevk tarihleri belirlenmiş durumda. Kasım 2025 celplerinde sevkler sırasıyla 6 Kasım, 4 Aralık ve 8 Ocak 2026’da yapılacak.
SEVK BELGELERİ NE ZAMAN ALINACAK?
1. grupta yer alan yükümlüler, 30 Temmuz'da açıklanacak sonuçların ardından e-Devlet üzerinden sevk belgelerine ulaşabilecek.
2. ve 3. gruplarda yer alanlar ise kendi sevk tarihlerinden 10 gün öncesinden itibaren belgelerini dijital ortamdan temin edebilecek.
2025 BEDELLİ ASKERLİK CELP TARİHLERİ
Bedelli askerlik kapsamında silahaltına alınacak yükümlüler için belirlenen celp tarihleri şu şekilde sıralandı:
10 Temmuz 2025
7 Ağustos 2025
4 Eylül 2025
7 Ekim 2025
6 Kasım 2025
4 Aralık 2025