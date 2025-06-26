Ağustos 2025 askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? Celp dönemleri ve sevk tarihleri netleşti

Celp tercihini 31 Mayıs 2025 tarihine kadar tamamlayan yükümlüler, sınıflandırma sonuçlarını bu tarihten itibaren öğrenebilecek. Askerlik görevini yerine getirmek için hazırlıklarını sürdüren adaylar, sonuç açıklanmasının ardından sevk belgelerine de erişebilecek.