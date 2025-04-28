Aile Destek Programı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yürütülen bir sosyal yardım programıdır. Programın amacı, dar gelirli ailelerin ekonomik olarak desteklenmesi ve temel ihtiyaçlarının karşılanmasına yardımcı olunmasıdır. 2023’te bitmesi beklenen program, iki kez uzatılarak ihtiyaç sahiplerine 12 ay daha destek sağladı. Aile desteği alanlar ‘Aile Destek ödemeleri bitti mi, son durum nedir?’ sorusuna yanıt arıyor. Konuya ilişkin Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan açıklama geldi. İşte detaylar.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından başlatılan ve dar gelirli kişilere her ay nakdi destek sunan Aile Destek Programı, 2023'te bitirilmesi planlanan programda süre uzatılmışı. Son olarak ocak ayında yatırılan aile destek ödemelerinin bitip bitmediği, Aile Destek Programı'ndan faydalanan vatandaşların gündeminde yer alıyor. Peki, 2025 aile destek ödemesi bitti mi, mart ayında ödeme yapılacak mı?
AİLE DESTEK ÖDEMESİ BİTTİ Mİ BU ÖDEME VAR MI?
Hazine ve Maliye Bakanlığı, Aile Destek Programı'nın süreli olması nedeniyle Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in imzasına gerek olmadan otomatik sonlandığını bildirdi.
Yapılan açıklamada; " Program süreli olduğu için Bakan imzasına gerek olmadan otomatik olarak sonlanmıştır. Kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi adına aşağıdaki açıklamanın yapılması zaruri hale gelmiştir.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yürütülen Türkiye Aile Destek Programı, 2022 yılı Haziran ayında geçici süreli olarak başlatılan ve öngörülen sürede doğal olarak sona eren bir programdır. Hazine ve Maliye Bakanımızın programın sonlandırılmasına yönelik herhangi bir talimatı bulunmamaktadır. Bu çerçevede basında yer alan haberler gerçeği yansıtmamaktadır.
2025 yılı bütçemiz kuşatıcı sosyal destek sistemine kaynak aktaran ve toplumun her kesimini gözeten bir bütçedir. Engelli kardeşlerimizden 65 yaş üstü büyüklerimize, sosyal güvencesi olmayanlardan aile birliğini korumaya ve dar gelirli aileleri desteklemeye kadar geniş bir perspektifle sosyal yardımlarımızı sürdürüyoruz.
2025 yılında sosyal yardım harcamaları için ayırdığımız kaynağı 651 milyar TL’ye çıkardık. 2002’de milli gelirin yüzde 0,4’ü olan sosyal yardım harcamalarını 2025 yılında yüzde 1,1’e yükselttik.
Son dönemde, teyit edilmeden, kamuoyunda algı oluşturma amacıyla bilinçli bir şekilde yayılan bu tür haberlere itibar edilmemesi ve vatandaşlarımızın bu tür kasıtlı ve yanıltıcı haberlere karşı daha dikkatli olması büyük önem taşımaktadır. Kamuoyunu bu tür asılsız haberler karşısında duyarlı ve dikkatli olmaya da davet ediyoruz." denildi.
AİLE DESTEK ÖDEMELERİNDEN KİMLER YARARLANAMIYORDU?
Türk vatandaşı olmaması,
Mavi Kart sahibi olması,
Yerleşim adresinin yurt dışında olması,
18 yaşından küçük olması,
Hanesinde memur, noter veya muhtar olarak çalışan ya da yurtdışında çalışan, yurtdışı borçlanan yahut özel sandıklar kapsamında olan kişi ya da kişilerin bulunması, durumlarında başvurular değerlendirmeye alınamamaktadır.
AİLE DESTEK ÖDEMESİ NE KADAR VERİLİYOR?
Kişi başına düşen aylık gelir aralığı (TL) - Aylık Destek Tutarı (TL)
450 TL ve altı 1.250 TL
450 TL üzeri ----- 911,15 TL ve altı 1.100 TL
911,15 TL üzeri ----- 1372,30 TL ve altı 950 TL
1372,30 TL üzeri ----- 5.667,37 TL’den az 850 TL