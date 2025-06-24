Güncel akaryakıt fiyatları ile indirim ve zam haberleri araç sahiplerinin yakından takip ettiği konular arasında. Akaryakıt fiyatları son dönemde hareketli günlerden geçiyor. Güncel motorin ve mazot fiyatları, döviz kuru ve petrol fiyatlarındaki değişimlere bağlı olarak şekilleniyor. Motorinin litre fiyatına gece yarısı ortalama 1 lira 63 kuruş indirim geldi. Peki benzine indirim ya da zam var mı? Güncel akaryakıt fiyatları ne kadar? İşte 24 Haziran 2025 Salı gününe ilişkin güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları...

1 /7 Akaryakıt fiyatları araç sahiplerinin bir numaralı gündeminde yer alıyor. Motorin ve mazot fiyatları, araç sahipleri için önemli bir maliyet kalemidir. Güncel akaryakıt fiyatları , ekonomik koşullara ve dünya petrol piyasalarındaki gelişmelere bağlı olarak sık sık değişmektedir. Akaryakıt indirimi veya zam haberleri, bütçelerini planlayan sürücüleri yakından ilgilendirmektedir. Peki benzin motorin (mazot) fiyatları ne kadar, güncel akaryakıt fiyatları kaç TL? Benzin litre fiyatı ve motorin litre fiyatı kaç para, dizel yakıt ne kadar oldu?

2 /7 Akaryakıt fiyatları , araç sahipleri için her zaman önemli bir konudur. Güncel motorin ve mazot fiyatları, ekonomik göstergeler ve küresel piyasalardaki gelişmeler doğrultusunda belirlenir. ABD ham petrolü yüzde 4 gerileyerek varil başına 66 dolar seviyesine indi. Brent ise benzer şekilde düşerek varil başına 68 dolar civarında işlem gördü. Bu veriler ışığında motorine ortalama 1 lira 63 kuruş indirim geldi. 24 Haziran 2025 benzin, motorin (mazot) fiyatları ne kadar, güncel akaryakıt fiyatları kaç TL? Benzin litre fiyatı ve motorin litre fiyatı kaç para?

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İSTANBUL AVRUPA YAKASI GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI LİSTESİ İstanbul Avrupa Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 51.51 TL İstanbul Avrupa Yakası'nda motorin litre fiyatı: 53.09 TL İstanbul LPG litre fiyatı Avrupa Yakası'nda 25,09 TL

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İSTANBUL ANADOLU YAKASI GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI LİSTESİ İstanbul Anadolu Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 51.35 TL İstanbul Anadolu Yakası'nda motorin litre fiyatı: 52.97 TL İstanbul LPG litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 24,49 TL

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ANKARA GÜNCEL BENZİN VE MOTORİN FİYATLARI Ankara'da benzin litre fiyatı: 52.18 TL Ankara'da motorin litre fiyatı: 53.92 TL Ankara'da LPG litre fiyatı: 24,99 TL

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İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI İzmir’de benzin litre fiyatı: 52.51 TL İzmir’de motorin litre fiyatı: 54.27 TL İzmir’de LPG litre fiyatı: 24,94 TL

