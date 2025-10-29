Akaryakıt fiyatları araç sahiplerinin bir numaralı gündeminde yer alıyor. Motorin ve mazot fiyatları, araç sahipleri için önemli bir maliyet kalemidir. Güncel akaryakıt fiyatları , ekonomik koşullara ve dünya petrol piyasalarındaki gelişmelere bağlı olarak sık sık değişmektedir. NTV'nin haberine göre, akaryakıt ürünlerinden benzinin litre fiyatına yarından itibaren geçerli olmak üzere 85 kuruş artış yapılması bekleniyor. Zam haberi sonrası, vatandaşların Benzin ne kadar oldu? Motorin litre fiyatı kaç TL? LPG fiyatları güncel ne kadar? gibi sorulara yanıt aranmaya başlandı. İşte 29 Ekim 2025 Çarşamba günü itibarıyla güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları.