Benzin ve motorin güncel fiyatları indirim ve zam haberleriyle değişkenlik gösterirken vatandaşlar benzin, motorin, LPG güncel fiyatları ne kadar sorusunu araştırıyor. Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor. Araç sahipleri güncel akaryakıt fiyatlarını merak ediyor. Hem petrol fiyatlarında hem de döviz kurlarındaki hareketlenme sonrası akaryakıt fiyatlarında tabelayı bir kez daha değiştirdi.

Peki benzin motorin (mazot) fiyatları ne kadar, güncel akaryakıt fiyatları kaç TL? İşte 19 Ekim İstanbul, Ankara ve İzmir benzin, motorin ve LPG fiyatlarında son durum!