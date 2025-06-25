Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Özgün
Özgün Haberler
ALES/2 sınav giriş belgesi yayımlandı mı? 2025 ALES giriş yerleri nereden ve ne zaman öğrenilecek?

ALES/2 sınav giriş belgesi yayımlandı mı? 2025 ALES giriş yerleri nereden ve ne zaman öğrenilecek?

09:5725/06/2025, mercredi
Yeni Şafak
Sonraki haber

2025 ALES/2 oturumu için sınav tarihi yaklaşırken gözler sınav giriş belgelerinde. Yüksek lisans ve doktora yapmak isteyen adaylar, ÖSYM tarafından düzenlenecek sınavın yer bilgisini ne zaman alabileceklerini araştırıyor. Peki, ALES/2 sınavı ne zaman yapılacak?

Akademik kariyer hedefleyen binlerce aday, 2025 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'nın (ALES/2) ikinci oturumuna hazırlanıyor. Yılda üç kez düzenlenen ALES, özellikle yüksek lisans, doktora ve akademik kadro başvuruları için büyük önem taşıyor. Sınav tarihi yaklaştıkça sınav giriş belgeleriyle ilgili detaylar da netleşmeye başladı.

ALES/2 SINAV GİRİŞ BELGESİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM'nin geçmiş dönem uygulamalarına bakıldığında, ALES sınav giriş belgeleri genellikle sınavdan yaklaşık 10 gün önce adayların erişimine açılıyor. Bu yıl 6 Temmuz 2025 Pazar günü gerçekleşecek olan ALES/2 oturumu için sınav giriş belgelerinin 25 Haziran 2025 tarihi itibarıyla ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (https://ais.osym.gov.tr) üzerinden duyurulması bekleniyor.


Adaylar, T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle sisteme giriş yaparak sınav yerlerini öğrenebilecek. Giriş belgelerinde sınava katılacak bina, salon ve sıra bilgileri yer alacak. Sınav günü belge ve geçerli kimlik belgesi bulunmayan adaylar sınav salonuna alınmayacak.

2025 ALES/2 NE ZAMAN YAPILACAK, KAÇ DAKİKA SÜRECEK?

ÖSYM tarafından yayımlanan sınav takvimine göre, 2025-ALES/2 oturumu 6 Temmuz Pazar günü saat 10.15’te başlayacak. Adaylara, sayısal ve sözel testlerden oluşan toplam 100 soru yöneltilecek ve sınav 150 dakika sürecek.

Sınav sonuçlarının ise 25 Temmuz 2025 tarihinde açıklanması bekleniyor. Bu tarih, önceki yıllarda sonuç açıklama süresi dikkate alınarak öngörülmektedir.


ALES’E KİMLER KATILABİLİR?

ALES, özellikle yükseköğretim kurumlarında öğretim görevlisi, araştırma görevlisi, uzman, öğretim üyesi dışı kadrolar ve lisansüstü programlar için temel başvuru şartıdır. Aynı zamanda birçok kamu kurumunda akademik pozisyonlar için de ALES puanı istenmektedir. Yılda üç kez yapılan bu sınav, adaylara farklı dönemlerde başvuru yapma imkânı sunmaktadır.


#ALES/2
#ALES/2 Giriş Yerleri
#ALES/2 Giriş Belgesi
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
KAMUYA 173 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI: Hangi kurum hangi kadroları açtı? Başvurular ne zaman bitiyor?