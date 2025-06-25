ALES/2 sınav giriş belgesi yayımlandı mı? 2025 ALES giriş yerleri nereden ve ne zaman öğrenilecek?

ALES’E KİMLER KATILABİLİR?

ALES, özellikle yükseköğretim kurumlarında öğretim görevlisi, araştırma görevlisi, uzman, öğretim üyesi dışı kadrolar ve lisansüstü programlar için temel başvuru şartıdır. Aynı zamanda birçok kamu kurumunda akademik pozisyonlar için de ALES puanı istenmektedir. Yılda üç kez yapılan bu sınav, adaylara farklı dönemlerde başvuru yapma imkânı sunmaktadır.



