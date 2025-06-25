ALES/2 sınav giriş belgesi yayımlandı mı? 2025 ALES giriş yerleri nereden ve ne zaman öğrenilecek?

2025 ALES/2 oturumu için sınav tarihi yaklaşırken gözler sınav giriş belgelerinde. Yüksek lisans ve doktora yapmak isteyen adaylar, ÖSYM tarafından düzenlenecek sınavın yer bilgisini ne zaman alabileceklerini araştırıyor. Peki, ALES/2 sınavı ne zaman yapılacak?
Akademik kariyer hedefleyen binlerce aday, 2025 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'nın (ALES/2) ikinci oturumuna hazırlanıyor. Yılda üç kez düzenlenen ALES, özellikle yüksek lisans, doktora ve akademik kadro başvuruları için büyük önem taşıyor. Sınav tarihi yaklaştıkça sınav giriş belgeleriyle ilgili detaylar da netleşmeye başladı.
ALES/2 SINAV GİRİŞ BELGESİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
ÖSYM'nin geçmiş dönem uygulamalarına bakıldığında, ALES sınav giriş belgeleri genellikle sınavdan yaklaşık 10 gün önce adayların erişimine açılıyor. Bu yıl 6 Temmuz 2025 Pazar günü gerçekleşecek olan ALES/2 oturumu için sınav giriş belgelerinin 25 Haziran 2025 tarihi itibarıyla ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (https://ais.osym.gov.tr) üzerinden duyurulması bekleniyor.
Adaylar, T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle sisteme giriş yaparak sınav yerlerini öğrenebilecek. Giriş belgelerinde sınava katılacak bina, salon ve sıra bilgileri yer alacak. Sınav günü belge ve geçerli kimlik belgesi bulunmayan adaylar sınav salonuna alınmayacak.
2025 ALES/2 NE ZAMAN YAPILACAK, KAÇ DAKİKA SÜRECEK?
ÖSYM tarafından yayımlanan sınav takvimine göre, 2025-ALES/2 oturumu 6 Temmuz Pazar günü saat 10.15’te başlayacak. Adaylara, sayısal ve sözel testlerden oluşan toplam 100 soru yöneltilecek ve sınav 150 dakika sürecek.
Sınav sonuçlarının ise 25 Temmuz 2025 tarihinde açıklanması bekleniyor. Bu tarih, önceki yıllarda sonuç açıklama süresi dikkate alınarak öngörülmektedir.
ALES’E KİMLER KATILABİLİR?
ALES, özellikle yükseköğretim kurumlarında öğretim görevlisi, araştırma görevlisi, uzman, öğretim üyesi dışı kadrolar ve lisansüstü programlar için temel başvuru şartıdır. Aynı zamanda birçok kamu kurumunda akademik pozisyonlar için de ALES puanı istenmektedir. Yılda üç kez yapılan bu sınav, adaylara farklı dönemlerde başvuru yapma imkânı sunmaktadır.