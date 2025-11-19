Altın fiyatları ABD işsizlik başvuruları verisi sonrası Fed'in faiz indireceğine yönelik beklentilerin artması ve ABD federal hükümetin açılmasıyla yayınlanmaya başlayan kritik verilerle yükselişte. Altının ons fiyatı sabah saatlerinde 4080 dolara kadar yükselirken şu sıralarda 4093 dolardan işlem görüyor. Uzmanlar, "2026 için şimdiden 8000 TL fiyat seviyesi projeksiyonlarımıza girdi." yorumunu yaptı. İşte 18 Kasım çeyrek, Cumhuriyet, yarım, tam altın alış satış fiyatı.
Altın fiyatlarında dalgalanma haftanın üçüncü işlem gününde de devam ediyor. Haftaya düşüşle başlayan değerli metal, günü yükselişle açtı. Spot altın ons başına 4 bin 93 dolardan işlem görüyor. İşte 19 Kasım 2025 altın fiyatları canlı takip ekranı.
Gram altın ne kadar?
Gram altın alış fiyatı 5.569,28 TL
Gram altın satış fiyatı 5.570,05 TL
Çeyrek altın ne kadar?
Çeyrek altın alış fiyatı 9.402,00 TL
Çeyrek altın satış fiyatı 9.485,00 TL
Cumhuriyet altın ne kadar?
Cumhuriyet altın alış fiyatı 37.493,00 TL
Cumhuriyet altın satış fiyatı 37.795,00 TL
Yarım altın ne kadar?
Yarım altın alış fiyatı 18.804,00 TL
Yarım altın satış fiyatı 18.958,00 TL
22 ayar bilezik gram fiyatı ne kadar?
22 ayar bilezik gram alış fiyatı 5.264,43 TL
22 ayar bilezik gram satış fiyatı 5.306,90 TL
Altın fiyatları ne olur, düşer mi yükselir mi?
Altın piyasaları uzmanı Candaş Atalay, altın ve gümüş piyasalarının tarihi dönüm noktaları yaşadığını belirtti. Altının 4000 doları gümüşün ise 50 dolar seviyesini aştığını belirten Atalay "Altın geçtiğimiz hafta 4000 dolar seviyesi altına geriledikten sonra yeniden sıçrama göstererek 4070 dolar üzeri olan rekor seviyelerde işlem görüyor. Altın son sekiz haftadır ardışık kazanımlar gösteriyor. Gümüş varlığı da benzer bir şekilde sekiz haftadır kazanımlarını sürdürüyor. Nominal gümüş fiyatları 2011 yılında görülen seviyeyi aşarak yeni bir rekor zirve oluşturdu." dedi. Uzman isim geçtiğimiz hafta yüzde 4 üzerinde kazanım gösteren gümüşün yılın başından bu yana yatırımcısına yüzde 71 oranında kazanç sağladığını belirtti. Atalay sözlerine şöyle devam etti:
"Ortadoğu’da jeopolitik gerilimler gevşerken, bunun altın ve gümüş fiyatları üzerinde baskı kuramadığını gözlemliyoruz. Yatırımcılar bu yükselişi kaçırmaktan korktukları için aşırı satın alım gerçekleşmiş olmasına karşın altın ve gümüş alımlarına devam ediyor. Bu dikkat edilmesi gereken bir nokta."
"Altın inanılmaz yükselişini ara ara kâr satışları ile dinlendiriyor. Birim fiyatın her düşüşünü yatırımcılar yeni alım fırsatı olarak değerlendiriyor. Ama bu döngünün kırıldığı ve uzun soluklu bir fiyat düzeltmesinin yaşanabileceği bir aralık görülecektir."
Atalay, özellikle güçlü iç talep ve altın tedariğinde son dönemde yaşanan sorunlarla birlikte yurtdışına göre pahalı olmasına rağmen gram altının güçlü görünümünü sürdürdüğünü ifade ediyor. Altın piyasaları uzmanı "Bu yıl sonu için 6000 TL seviyesi ulaşılabilir bir hedef olarak karşımızda dururken 2026 için şimdiden 8000 TL fiyat seviyesi projeksiyonlarımıza girdi diyebilirim. Altın bu yıl olduğu gibi önümüzdeki yıl da enflasyona karşı değer koruma kalkanı görevini başarıyla yerine getirecektir." diyor.
Bank of America ve Société Générale analistleri, altın fiyatlarının 2026 yılında 5 bin dolara ulaşabileceğini öngörüyor. Standard Chartered ise 2026 için ortalama ons altın fiyatı tahminini 4 bin 488 dolar olarak paylaştı.