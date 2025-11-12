Altın fiyatları, haftaya güçlü bir başlangıç yapmasının ardından yatırımcıların kâr satışlarına yönelmesiyle hafif bir geri çekilme yaşadı. Fed’in faiz indirimine gideceğine yönelik beklentiler altının haftanın ilk günlerinde değer kazanmasına neden olurken, dolar endeksindeki toparlanma ve tahvil faizlerindeki sınırlı yükseliş, değerli metal üzerinde baskı oluşturdu. Böylece altın, üç günlük yükseliş serisinin ardından haftanın üçüncü işlem gününde düşüş eğilimine geçti. İşte güncel gram, çeyrek, yarım ve cumhuriyet altın fiyatları.
Rekor seviyelerin ardından bir süre dalgalı seyir izleyen altın, yeniden yükseliş trendine girdi. Küresel çapta faiz indirim beklentilerinin artması, jeopolitik risklerin tırmanması ve ekonomik belirsizliklerin sürmesi yatırımcıların güvenli liman olarak altına yönelmesine neden oldu. Uzmanlar, merkez bankalarının altın alımlarına devam etmesinin de fiyatları desteklediğini ve hem ons hem de gram altın tarafında orta vadede yukarı yönlü seyrin sürebileceğini ifade ediyor. Peki altın fiyatları bugün ne kadar oldu? İşte 12 Kasım güncel gram, çeyrek, yarım ve cumhuriyet altın fiyatları.
Gram altın fiyatı ne kadar?
Gram altın alış fiyatı 5.575,62 TL
Gram altın satış fiyatı 5.576,39 TL
Çeyrek altın ne kadar?
9.389,00 TL
9.477,00 TL
Yarım altın ne kadar?
18.775,00 TL
18.940,00 TL
Cumhuriyet altını ne kadar?
37.441,00 TL
37.765,00 TL
Sene sonunda altın ne kadar olur?
Alman bankası Commerzbank, 2026 yılına ilişkin yeni emtia fiyat tahminlerini paylaştı. Banka, özellikle değerli metallerde yükseliş beklentisini korurken, altının ons fiyatının önümüzdeki yıl sonunda 4.200 dolar seviyesine ulaşabileceğini öngördü.
Şu anda ons altın 4.141 dolar civarında işlem görüyor ve yıl başından bu yana fiyatlarda yaklaşık yüzde 58'lik artış yaşandı. Commerzbank, gümüşün ons başına 50 dolar, platinin 1.700 dolar ve paladyumun ise 1.400 dolar seviyesine ulaşmasını bekliyor.
JP Morgan Private Bank'a göre altın fiyatlarındaki yükseliş ivmesi büyük ölçüde gelişmekte olan piyasalardan gelen güçlü merkez bankaları talebiyle önümüzdeki yıl ons başına 5000 dolardan daha yüksek olabilir.
Kuruluşun küresel makro ve sabit getirili strateji başkanı Alex Wolf, özellikle gelişmekte olan piyasalarda birçok merkez bankası için “döviz rezervlerinin bir parçası olarak altının genel bir yüzde olarak hala nispeten düşük” olduğunu söyledi. Fiyatlardaki artışlar nedeniyle alım hızının yavaşlayabileceğini belirterek, “Alımların hala arttığını görüyoruz.
İslam Memiş, altın yatırımcılarına sabırlı olup kademeli alım yapmaları tavsiyesinde bulundu. Mevcut ekonomik koşullar ve jeopolitik belirsizlikler göz önüne alındığında, altın fiyatlarının uzun vadede güvenli liman özelliğini koruyacağını vurgulayan Memiş, “2026 yılında gram altın için ilk takip edeceğimiz seviye 8.000 lira olacak. Ons altını dünya piyasalarına göre değerlendireceğiz ve 10.000 lira seviyeleri artık sürpriz olmayabilir” dedi.
Memiş, yıl sonuna kadar gram altında 5.000–6.000 lira arasında bir seyir beklediğini belirtirken, kısa vadeli dalgalanmalarda yatırımcıların panik yapmaması gerektiğini ifade etti. “Düşüşler alım fırsatı, yükselişler ise panik nedeni olmamalı. Nakit ihtiyacınız yoksa beklemeye devam edin” diyen Memiş, yatırımcılara kademeli alım stratejisi önerdi.