Rekor seviyelerin ardından bir süre dalgalı seyir izleyen altın, yeniden yükseliş trendine girdi. Küresel çapta faiz indirim beklentilerinin artması, jeopolitik risklerin tırmanması ve ekonomik belirsizliklerin sürmesi yatırımcıların güvenli liman olarak altına yönelmesine neden oldu. Uzmanlar, merkez bankalarının altın alımlarına devam etmesinin de fiyatları desteklediğini ve hem ons hem de gram altın tarafında orta vadede yukarı yönlü seyrin sürebileceğini ifade ediyor. Peki altın fiyatları bugün ne kadar oldu? İşte 12 Kasım güncel gram, çeyrek, yarım ve cumhuriyet altın fiyatları.