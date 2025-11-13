Altın fiyatları, ABD Başkanı Donald Trump'ın imzasıyla yeniden açılan hükümetin ardından yükseldi. Yatırımcılar, ABD’deki hükümet kapanmasının sona ermesiyle birlikte ekonomik verilerin yeniden yayımlanmasını bekliyor. ABD'de ons altın tarafında yaşanan gelişmelerin ardından gram altın fiyatı da yüzde 0,4 değer kazandı ve 5 bin 722 seviyesine çıktı. Yapılan anket sonuçlarına göre, ekonomistlerin yüzde 80'i, Fed'in önümüzdeki ay bir kez daha 25 baz puanlık faiz indirimi yapacağını öngörüyor. Fed’in faiz indirimi sinyali sonrası altın fiyatları yeniden yükselişe geçti. Peki gram, çeyrek, yarım altın fiyatları bugün ne kadar? 13 Kasım 2025 güncel altın satış fiyatları.