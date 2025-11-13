Altın fiyatları, ABD'de 43 gün sonra hükümetin yeniden açılmasının ardından yükselişe geçti. Spot altın, çarşamba günü 21 Ekim'den bu yana en yüksek seviyesi olan 4 bin 194,63 dolardan yüzde 0,4 değer kazanarak ons başına 4 bin 212 dolara yükseldi. İslam Memiş, "Ons altını dünya piyasalarına göre değerlendireceğiz ve 10.000 lira seviyeleri artık sürpriz olmayabilir” dedi. İşte 13 Kasım 2025 çeyrek, ons, gram ve yarım altın satış fiyatları.
Altın fiyatları, ABD Başkanı Donald Trump'ın imzasıyla yeniden açılan hükümetin ardından yükseldi. Yatırımcılar, ABD’deki hükümet kapanmasının sona ermesiyle birlikte ekonomik verilerin yeniden yayımlanmasını bekliyor. ABD'de ons altın tarafında yaşanan gelişmelerin ardından gram altın fiyatı da yüzde 0,4 değer kazandı ve 5 bin 722 seviyesine çıktı. Yapılan anket sonuçlarına göre, ekonomistlerin yüzde 80'i, Fed'in önümüzdeki ay bir kez daha 25 baz puanlık faiz indirimi yapacağını öngörüyor. Fed’in faiz indirimi sinyali sonrası altın fiyatları yeniden yükselişe geçti. Peki gram, çeyrek, yarım altın fiyatları bugün ne kadar? 13 Kasım 2025 güncel altın satış fiyatları.
Gram altın ne kadar?
Gram altın alış fiyatı 5.724,45 TL
Gram altın satış fiyatı 5.725,22 TL
Çeyrek altın fiyatı ne kadar?
9.617,00 TL
9.708,00 TL
Yarım altın ne kadar?
19.234,00 TL
19.405,00 TL
Cumhuriyet altın fiyatı
38.299,00 TL
38.633,00 TL
Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, altın fiyatlarındaki dalgalanmaların yıl sonuna kadar süreceğini, gram altının 5.000–6.000 lira bandında seyredeceğini, 2026’da ise güvenli liman özelliğiyle yükselişe geçeceğini açıkladı.
Mevcut ekonomik koşullar ve jeopolitik belirsizlikler göz önüne alındığında, altın fiyatlarının uzun vadede güvenli liman özelliğini koruyacağını vurgulayan Memiş, “2026 yılında gram altın için ilk takip edeceğimiz seviye 8.000 lira olacak. Ons altını dünya piyasalarına göre değerlendireceğiz ve 10.000 lira seviyeleri artık sürpriz olmayabilir” dedi.