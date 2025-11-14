Altın ABD'de hükümet krizinin sona ermesi ve Fed'in faiz indireceğine yönelik beklentiler ile yükseliş seyrinde. Yatırımcılar, ABD’deki hükümet kapanmasının sona ermesiyle birlikte ekonomik verilerin yeniden yayımlanmasını bekliyor. Ons altın bu hafta 4.230 dolara çıkarak üç haftanın zirvesini gördü. Peki gram, çeyrek, yarım altın fiyatları bugün ne kadar? 14 Kasım 2025 güncel altın satış fiyatları.