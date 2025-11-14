Yeni Şafak
Altın fiyatlarında ibre yukarıya döndü: İşte güncel gram, çeyrek, yarım ve cumhuriyet altını fiyatları

09:2214/11/2025, Cuma
G: 14/11/2025, Cuma
ABD tarihinin en uzun süren hükümet kapanmasının sona ermesi ve Fed'in aralık ayındaki toplantıda faiz indirebileceğine yönelik beklentilerin artmasıyla altın yükselişini sürdürdü. Altının ons fiyatı 4200 dolar seviyesine kadar çıktı. Serbest piyasada gram altın 5.700 TL'yi geçti. İslam Memiş, altının ne yönde hareket edeceğine ilişkin kritik uyarıda bulundu. İşte 14 Kasım 2025 çeyrek, ons, gram ve yarım altın satış fiyatları.

Altın ABD'de hükümet krizinin sona ermesi ve Fed'in faiz indireceğine yönelik beklentiler ile yükseliş seyrinde. Yatırımcılar, ABD’deki hükümet kapanmasının sona ermesiyle birlikte ekonomik verilerin yeniden yayımlanmasını bekliyor. Ons altın bu hafta 4.230 dolara çıkarak üç haftanın zirvesini gördü. Peki gram, çeyrek, yarım altın fiyatları bugün ne kadar? 14 Kasım 2025 güncel altın satış fiyatları.

Gram altın ne kadar?

Gram altın alış fiyatı 5.698,13 TL

Gram altın satış fiyatı 5.700 TL


Çeyrek altın fiyatı ne kadar?

Çeyrek altın alış fiyatı 9.598,00 TL

Çeyrek altın satış fiyatı 9.691,00 TL

Yarım altın ne kadar?

Yarım altın alış fiyatı 19.198,00 TL

Yarım altın satış fiyatı 19.373,00 TL


Cumhuriyet altın fiyatı

Cumhuriyet altını alış fiyatı 38.278,00 TL

Cumhuriyet altını satış fiyatı 38.621,00 TL

Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, altın fiyatlarındaki dalgalanmaların yıl sonuna kadar süreceğini, gram altının 5.000–6.000 lira bandında seyredeceğini, 2026’da ise güvenli liman özelliğiyle yükselişe geçeceğini açıkladı.

Mevcut ekonomik koşullar ve jeopolitik belirsizlikler göz önüne alındığında, altın fiyatlarının uzun vadede güvenli liman özelliğini koruyacağını vurgulayan Memiş, “2026 yılında gram altın için ilk takip edeceğimiz seviye 8.000 lira olacak. Ons altını dünya piyasalarına göre değerlendireceğiz ve 10.000 lira seviyeleri artık sürpriz olmayabilir” dedi.

#Altın fiyatları
#gram altın
#çeyrek altın
